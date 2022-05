"Ma vaff...". Paolo Del Debbio sbotta contro la giornalista russa

Furibonda lite in diretta tra Paolo Del Debbio e la giornalista russa Yulia Vityazeva ospite del suo programma Dritto e rovescio. Tutto è iniziato quando la giornalista dell'agenzia Newsfront, in collegamento video da Mosca, ha criticato la presenza di alcune bandiere ucraine sorrette dal pubblico presente nello studio di Paolo Del Debbio. Il carattere fumantino del conduttore toscano ha fatto il resto e la giornalista è stata messa a tacere, senza possibilità di interferire con il regolare svolgimento della trasmissione.

La presenza dei giornalisti russi nella televisione italiana è diventata una costante dallo scoppio della guerra, in nome di una pluralità di opinioni. Ogni rete tende ad avere nei suoi programmi le due fazioni o, comunque, esponenti più o meno moderate di entrambe le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina, ben consapevoli che da parte russa si tratta di mera propaganda putinista. A Dritto e rovescio è stata ospitata Yulia Vityazeva, che ha portato al pubblico le stesse informazioni che sono autorizzati a fornire anche i suoi colleghi. Ma nel momento in cui è stata mostrata una panoramica dello studio di Dritto e rovescio in cui alcuni ospiti presenti nel pubblico del programma esibivano la bandiera ucraina, la cronista di Newsfront a provato a muovere una rimostranza: " I vostri ospiti che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine… ".