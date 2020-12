Morto per Covid il padre di Valerio Scanu. Era malato da 50 giorni

Doloroso lutto, a pochi giorni dal Natale, per Valerio Scanu. L'ex volto di Amici ha detto addio al padre, Tonino Scanu, spentosi all'età di 64 anni per complicanze da coronavirus. L'uomo era ricoverato da quasi un mese e mezzo presso l'ospedale "Mater" di Olbia e le sue condizioni erano peggiorate repentinamente nelle ultime settimane.

Che le condizioni di salute di suo padre fossero gravi, Valerio Scanu lo aveva confessato poche settimane fa a Storie Italiane. Nel corso di un'ospitata in studio da Eleonora Daniele il cantautore di origini sarde aveva raccontato la drammatica storia, scoppiando più volte il lacrime davanti alle telecamere: " È entrato in ospedale con le sue gambe ma ora sono undici giorni che è intubato. Le sue condizioni sono altalenanti migliorano e peggiorano da un momento all'altro. Una dottoressa mi ha raccontato che prima di portarlo in terapia intensiva parlava, parlava ".

Dalla terapia intensiva però Tonino Scanu non ha più fatto ritorno, dopo quasi ventiquattro giorni di intubazione. L'uomo, dopo l'esito positivo del tampone, aveva iniziato a respirare male e il ricovero in ospedale a Olbia si era reso subito necessario. Difficile capire se l'uomo avesse patologie pregresse che possono aver complicato il suo quadro clinico. Tonino Scanu, 64 anni, storico dipendente comunale de La Maddalena, era conosciuto da molti in Sardegna perché da sempre impegnato in eventi benefici e oggi tutta l'isola è in lutto.

La notizia della scomparsa dell'uomo è iniziata a circolare nella tarda mattinata, ma da Valerio Scanu non è arrivata ancora nessuna conferma. Il cantante di origini sarde si è chiuso in un doloroso silenzio e da ormai dieci giorni non pubblica più niente neppure sui social network. L'ex volto di Amici, che di recente è tornato sulla scena musicale con il suo ultimo lavoro "Canto di Natale", da mesi non vedeva il padre. Lui a Roma e il papà in Sardegna. Delle sue condizioni era sempre stato aggiornato dalla madre e fino all'ultimo aveva sperato in un esito positivo. L'ultimo ricordo felice, condiviso da Valerio Scanu su Instagram, risale al giorno della festa del papà. Una data nella quale il cantante ha deciso di pubblicare alcuni scatti di suo padre al quale oggi, purtroppo, ha detto addio.