Sospeso medico per presunti insulti in sala operatoria

Un primario di un ospedale dell’Asst Sette Laghi nel varesotto avrebbe insultato un paziente a causa della sua sessualità.

La notizia è stata riferita dal TGR Lombardi a: i fatti risalirebbero allo scorso 25 marzo allorchè, in piena pandemia da Covid-19, un medico, in sala operatoria, avrebbe rivolto insulti omofobi al malato che, sedato, era davanti a lui bisognoso di cure.

Far finta di niente non era possibile: così una persona presente all’intervento chirurgico ha deciso di intervenire e ha segnalato l’accaduto, tra gli altri, anche al tribunale per i diritti del malato. Lo conferma Daniele Bonsembiante, coordinatore dell’assemblea territoriale di Varese e provincia di Cittadinanzattiva. “Sappiamo che il primario è stato sospeso – afferma quest’ultimo – e, per quanto ci riguarda, in qualità di rappresentanti dei diritti dei cittadini, stiamo monitorando la situazione da un punto di vista civico”.

Interpellata, l’Asst Sette Laghi non ha rilasciato dichiarazioni.

L’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Varese precisa che è in corso l’istruttoria per verificare le dinamiche dell’avvenimento e le eventuali responsabilità personali.

Sull’episodio è intervenuto anche Arcigay Varese. “ Vogliamo ringraziare chi ha effettuato l’esposto e non è rimasto indifferente davanti all’ennesimo intollerabile atto di omofobia, – ha dichiarato il presidente Giovanni Boschini - al paziente coinvolto va tutta la nostra solidarietà” .