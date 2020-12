Virus adesso è mutato? "È colpa del lockdown"

"Il lockdown ha reso il Covid più evoluto ". Ne è certo Guido Rasi, microbiologo dell'Università di Roma Tor Vergata, fino a metà novembre direttore dell'Agenzia europea del farmaco Ema che ieri ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech. "ll lockdown, in un certo senso , - spiega - gli ha fatto capire che doveva diventare più efficiente ".

Quali siano i fattori che abbiano contribuito alla mutazione del virus Sars-Cov-2 non è ancora chiaro. Certo è - almeno dalle prime osservazioni - che la ormai nota "variante inglese" (VUI-202012/01, questo è il nome) evidenzia la modifica di uno dei 1250 aminoacidi contenuti nella proteina spike, ovvero, quella porzione che il patogeno sfrutta per aderire alle cellule umane e infettarle. Secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute inglese Matt Hancock il 'nuovo virus' sarebbe capace di diffondersi con maggiore facilità. Non solo, già il 60% dei nuovi positivi segnalati a Londra sarebbero ascrivibili a questa variante: circa il 28% di tutti i casi di registrati in Inghilterra nell'ultimo mese. Ma qual è la causa che sottende questa repentina, e inattesa, evoluzione?

Una disamina interessante è quella offerta dal professor Guido Rasi, microbiologo dell'Università Torvegata, secondo cui la mutazione sarebbe frutto di un "effetto boomerang" del lockdown. " Come ogni virus - chiarisce in una intervista al Sole 24 ore - anche questo ha una natura diabolica e la sua mutazione finora è stata quella di imparare a entrare ancora meglio nelle cellule e a replicarsi ottimizzando la sua struttura. Il lockdown in un certo senso gli ha fatto capire che doveva diventare più efficiente ".