Bassetti vede la luce in fondo al tunnel: "Omicron come un’influenza"

È sicuro il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti: Omicron, l’ultima variante del Covid-19, potrebbe anticipare la fine della pandemia. Il medico fa riferimento a un’indagine effettuata dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, che parlano di una variante più contagiosa di Delta, ma molto più gestibile. “Omicron – ha scritto Bassetti su Facebook – ha acquisito un pezzetto genetico della normale influenza, se fosse così significa che il virus Covid si sta indebolendo” .

In pratica, il temibile Sars-CoV-2 avrebbe acquisito una parte del virus del comune raffreddore e ciò giustificherebbe anche la sintomatologia meno grave nei pazienti che hanno contratto la variante Omicron. “Grazie a questa aggiunta di materiale genetico del virus del raffreddore – ha aggiunto l’infettivologo – è diventata più umana e meno animale rispetto al Covid iniziale. Per questo sfugge più facilmente al nostro sistema immunitario che non la riconosce come totalmente estranea” .

Per gli esperti quest’ultima trasformazione del virus va salutata con cauto ottimismo, poiché siamo di fronte a un evento naturale auspicato da tempo. Sarebbe accaduto, prima o poi, che il Covid cominciasse a indebolirsi spontaneamente e ciò potrebbe portalo a diventare una malattia innocua, di facile gestione nella prevenzione e nella cura. Bassetti si è detto ottimista anche per quanto riguarda la terza dose del vaccino.

“Sembra funzionare – ha detto – anche sulla variante Omicron, quindi nel giro di una settimana si è ridimensionata una bolla speculativa più che un problema di sanità pubblica. Abbiamo i nervi tesi, a cominciare dal nostro ministro della Salute, invece serve essere calmi. Se si tiene sempre il dito sul grilletto si finisce per sparare anche quando non serve. Attenzione” . L’infettivologo ha commentato i dati che arrivano da Israele sul richiamo vaccinale e la variante Omicron.