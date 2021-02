"La variante inglese è più letale". Ecco cosa dice il documento segreto

Sul fronte Covid le notizie e le prospettive, per il momento, non sono affatto buone: le varianti del virus fanno paura e non soltanto perché potrebbero mettere a rischio i vaccini.

Cosa dice il documento

L'allarme è stato lanciato dal consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: l'idea di tenere chiusi gli impianti sciistici e proporre un lockdown "breve e mirato" non sono soltanto che la punta dell'iceberg del vero problema. Nelle prossime ore, infatti, verrà visionato un nuovo documento scientifico che è stato prodotto da una task force internazionale di esperti voluta dai leader di grandi Paesi occidentali: dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Cancelleria tedesca Angela Merkel ed al presidente francese Emmanuel Macron per arrivare al primo ministro britannico Boris Johnson, solo per citare i più importanti. Come viene riportato dal quotidiano LaStampa, in questo rapporto visionato dallo statto Ricciardi viene analizzato l'impatto delle varianti del virus in circolazione, ed i risultati sono molto preoccupanti.

Variante inglese più letale

Dalle notizie che arrivano dal Regno Unito, la variante inglese non provocherebbe soltanto un aumento della contagiosità del 50%, come si era detto finora, ma sarebbe più letale del virus originale del 20 e 30% in più: questa notizia, se confermata, cambierebbe tutto lo scenario dal momento che l'inglese diventerà prevalente anche in Italia (adesso 1 caso su 5 è inglese). " Nell'arco di 5 o 6 settimane potrebbe sostituire completamente o quasi l'altro ceppo virale attualmente circolante" , aveva spiegato tre giorni fa il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Ma le brutte notizie non sono finite: sul documento si parla anche di variante brasiliana e sudafricana: la prima non creerebbe immunità rischiando di ridurre drasticamente l'impatto dei vaccini, la sudafricana annullerebbe quasi del tutto l'efficacia del vaccino italo-inglese di AstraZeneca, quello su cui l'Italia ha puntato maggiormente, riducendo l'efficacia addirittura al 10-20%. Praticamente nulla. E riecheggiano le parole pronunciate dalla Merkel qualche giorno fa quando aveva detto che " le varianti sono un pericolo reale, minacciano i successi raggiunti, con conseguenze catastrofiche ". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ricciardi che ha proposto al ministro Speranza un " lockdown breve e mirato, tornare a testare e tracciare, vaccinare a tutto spiano ", ha dichiarato in un'intervista al Messaggero.

Quali prospettive?

Alla luce di questo documento e del suo contenuto vanno ripensate le contromisure prima che sia troppo tardi. Le ipotesi in campo sono molteplici ma questa volta l'intenzione è quella di prevenire: smetterla di chiudere di volta in volta in base all'aumento dei casi ma programmare chiusure ad hoc con largo anticipo, fermandosi per alcune settimane e poi ripartire. Ovviamente è una strada nettamente in salita, il nuovo governo si troverà a prendere decisioni non facili e sicuramente impopolari.

Oggi, comunque, ne sapremo di più dopo la riunione del Comitato tecnico-scientifico che discuterà sul documento in questione, valuterà l'attuale situazione epidemiologica per poi tirare le somme. La preoccupazione maggiore, in questa fase, viene dalla riapertura delle scuole in presenza: si tornerà alla Dad (Didattica a distanza) o si deciderà per altro? Come si tenterà di fermare la variante inglese? Domande, per il momento, senza risposta.