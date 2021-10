Dal Vaticano al pugno a Facchinetti: le folli vacanze romane di McGregor

Il pugno dato da Conor McGregor a Francesco Facchinetti non è che la punta di un iceberg fatto di violenza e di intolleranza alla vita civile. L'irlandese è il più grande campione di sempre delle arti marziali miste ma se sul ring McGregoer viene acclamato dalla folla per la sua forza e il talento, spenti i riflettori degli incontri sono tanti quelli che cercano di evitare di starci vicino. La vita di Conan McGregor corre sul filo dell'eccesso. È lo sportivo più pagato del mondo e lui ostenta questo privilegio con abbigliamento firmato, vistosi gioielli di lusso, auto sportive, aerei privati e tutto quanto può essere indicativo del suo status. Ma McGregor ha il brutto vizio di menar le mani anche fuori dal ring, anche senza un motivo, com'è accaduto con Francesco Facchinetti.

L'artista marziale e il cantante hanno fatto serata in uno degli hotel più lussuosi della Capitale, dove McGregor si trova in vacanza. Con loro anche la moglie di Facchinetti e Benji Mascolo con sua moglie, Bella Thorne. Come raccontato dal figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, McGregor gli avrebbe improvvisamente dato un pugno, senza che ci fosse nessuna discussione in atto. L'ex Dj Francesco al momento non ha sporto denuncia alle forze dell'ordine, come spiega Il Messaggero, ma ha voluto rendere pubblica la questione attraverso i social.

Non è certo la prima volta che McGregor fa parlare di sé per un colpo di testa, invece che per le sue imprese sportive. Nato nella periferia di Dublino, da una famiglia non agiata economicamente, ora McGregor guadagna più di Leo Messi e di Cristiano Ronaldo. È arrivato a Ciampino, con tutta la sua famiglia al seguito, con un volo privato. A Roma ha battezzato il suo ultimo figlio in Vaticano e poi ha concluso l'acquisto di uno yacht da 3milioni di euro presso il cantiere navale Tecnomar-Lamborghini di Marina di Carrara. Nei giorni precedenti all'aggressione a Francesco Facchinetti, McGregor e la sua comitiva (che comprende anche un discreto numero di guardie del corpo) hanno fatto shopping nelle vie del lusso della Capitale e qui il campione è stato acclamato dalla folla, che non ha avuto problemi a riconoscerlo.

E poi ancora cene di lusso, visite private ai musei e acquisti da mille e una notte. A Roma ha incontrato anche il mister della Roma, Josè Murinho, che l'ha omaggiato con la maglia giallorossa numero 10. Sembrava una vacanza di lusso come tante ne fanno i vip a Roma, ostentata a favor di telecamera. Poi il brutto episodio con Francesco Facchinetti che sta facendo parlare il mondo. Conr McGregor ha iniziato a praticare le arti marziali per difendersi dal bullismo, poi è diventato il migliore. Ma la sua capacità nelle arti marziali la sfrutta anche per vessare i più deboli, incapaci di difendersi dalla sua furia. Come già avvenuto in passato, com'è accaduto a Francesco Facchinetti e come, purtroppo, potrebbe capitare ancora.