Vede l'amante in segreto ma è positiva al coronavirus e contagia il figlio

Un uomo si è incontrato in gran segreto con l'amante, scoprendo poi che la donna era positiva al coronavirus. Risultato? Il signore è stato contagiato dall'infezione di Covid-19 e come ulteriore conseguenza ha fatto ammalare anche il figlio di tredici anni.

La vicenda nella provincia di Rovigo ha dell'incredibile ed è una delle tante storie relative a quegli italiani che fanno i furbetti, aggirando le misure d'emergenza di contenimento adottate dal governo, con il decreto Cura Italia, per arginare la pandemia di coronavirus, che ha provocato nel Belpaese – ma anche in tutto il Vecchio Continente e nel mondo intero – una crisi sanitaria ed economica senza precedenti.

A riportare la storia è il Messaggero, che scrive come le autorità sanitarie del Polesine siano a venute a conoscenze del caso del teenager "il quale la ricostruzione dei possibili contatti con un caso positivo ha portato ad una scoperta che è stata stigmatizzata dal dg dell'Ulss Compostella" . E la scoperta è appunto quella relativa a quella relazione "clandestina" del papà del ragazzino con una donna risultato già infettata dal Covid-19. E quella di incontrarsi e vedersi con il proprio partner – a meno che si viva sotto lo stesso tetto – non rientra certo nei motivi che permetto agli italiani di uscire di casa, visto che i cittadini hanno il diritto di uscire dalla propria abitazione – muniti del modulo di autocertificazione – solo per urgenze lavorative, di salute o di necessità, come fare la spesa al supermercato o recarsi in farmacia per comprare le medicine.