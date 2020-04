La vedova del barista ucciso da Igor "il russo" fa causa allo Stato

Igor "il russo", il killer serbo dai mille volti, che seminò una scia di sangue, avrebbe dovuto essere espulso dall'Italia. Per questo, la vedova della sua prima vittima, il barista di Budrio, Davide Fabbri, ha deciso di fare causa allo Stato.

Gli omicidi

Quando compì il primo omicidio, nel 2017, Norbert Feher era già noto alle forze dell'ordine. Dal 2007 al 2015, infatti, aveva compiuto diversi reati, tra furti, rapine e un tentato omicidio. Una volta uscito dal carcere aveva passato 15 giorni in un Centro di identificazione ed espulsione, Cie: sulla sua testa pendeva un decreto di " allontanamento dal territorio nazionale ". Ma il killer si presentò con un nome falso, sostenendo di essere cittadino russo, ipotesi non confermata dal Paese. Così, invece di essere espulso, rimase in Italia, fino a quel primo aprile del 2017 quando, armato di fucile e pistola, entrò nel bar Gallo di Budrio. Il barista, Davide Fabbrio, riuscì a disarmarlo del fucile, ma Igor prese la postola e lo freddò, con due colpi al petto. Poi fuggì.

Durante la sua fuga, il killer serbo lasciò dietro di sé un'altra vittima: la guardia ecologica Valerio Verri, che incontrò Feher durante un pattugliamento anti-bracconieri. Da quel momento, scomparve nel nulla. Fino all'omicidio successivo, in Spagna, dove nel dicembre del 2017, uccise un agricoltore e due agenti della Guardia civil, che avevano raggiunto il podere in cui si era rifugiato Igor "il russo". Il killer venne arrestato il giorno dopo, il 15 dicembre del 2017, e a marzo dello scorso anno è stato condannato all'ergastolo in primo grado.

La richiesta di risarcimento