Quel "test" sulla madre: perché Alessandro l'ha avvelenata

Il veleno, la "Gloriosa superba" e un piano criminale a dir poco diabolico. Alessandro Leon Asoli, il 19enne di Cereleto che ha avvelenato la mamma e il patrigno con il nitrito di sodio, aveva pianificato la strage familiare nei minimi dettagli. Un omicidio-suicido che, stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera, sarebbe stato progettato con " lucida follia ".

I genitori usati come cavie

Alessandro voleva farla finita. Ci ha provato un mese prima di dare seguito al piano criminale provando a schiantarsi dritto contro un palo con l'auto nuova regalatagli dalla madre e dal patrigno. Un tentativo finito vuoto che l'ha costretto a rivedere le modalità del progetto suicida dirottando verso la certezza di una morte indolore. Un progetto che evoluto in strage familiare nel vano tentativo di soffocare l'istinto autolesionistico che lo agitava da mesi. " Il suicidio era il suo programma principale ", specifica il gip Gianluca Petragni Gelosi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 19enne accusato dell'omicidio del patrigno, Loreno Grimandi, e nel tentato ai danni della mamma, Monica M.

Secondo il giudice incaricato del caso, quella stessa " paura di soffrire " che lo aveva fatto desistere dalla sciagurata idea del suicidio si è trasformata nel movente di un atroce delitto, il tragico leitmotiv del piano omicida. Alessandro avrebbe usato i genitori come cavia al fine di verificare gli effetti del veleno. " La stessa paura che lo aveva frenato, - scrive ancora il gip - lo ha indotto a escogitare un piano per verificare l'azione dei veleni per poi dopo eventualmente assumerli personalmente ".

Le ricerche su internet

Si era documentato su internet. Dalla lista delle sostanze letali, aveva escluso il cianuro: efficace ma troppo difficile da reperire. Così ha ripiegato sul nitrito di sodio, i tuberi della "Gloriosa superba" e il colichino, un fiore velenoso. Aveva letto online di un uomo che, a Roma, nel tentativo di togliersi la vita col nitrito aveva sofferto tantissimo. Così ha deciso di effettuare dapprima un test sulla mamma e il patrigno. " La lucida follia suicida si è trasformata in follia omicida ", spiega il gip. Alessandro ha agito in totale assenza di empatia quando ha tentato, riuscendovi solo in parte, ad avvelenare i suoi. Lo confermerbbe " tanta perizia dimostrata nella preparazione dei veleni letali, sintomatica di una pericolosità che raramente s'incontra anche nelle aule di giustizia ".

Nella camera da letto del 19enne, i carabinieri di Borgo Panigale e del nucleo investigativo hanno trovato un sacco contente pentole, piatti, gli ingredienti della cena, il nitrito, guanti e bicchieri di plastica, in uno tagliato avrebbe sciolto il veleno con l’acqua. Nell’armadio la Gloriosa superba. L’acquisto on line con account e conto della madre, raccontandole di voler coltivare piante. Su di lei Alessandro ribalta le responsabilità della morte del patrigno ma per gli investgatori si tratta di in un racconto " destituito di ogni logica ".

Migliorano le condizioni della madre