Veloce break temporalesco, poi caldo africano per tutta la settimana

Prima del grande caldo africano, il primo della stagione, che sperimenteremo da domani, dovremo fare i conti con un veloce break instabile e temporalesco dovuto alla presenza di correnti più fresche in quota.

L'instabilità di oggi

Anche se l'anticiclone di matrice sub-tropicale "preme", la giornata di oggi sarà ancora incerta, soprattutto durante le ore pomeridiane a causa della formazione di nubi intense che scaricheranno acquazzoni e locali grandinate. Bersaglio preferito saranno le regioni interne meridionali, soprattutto Molise, Campania, Basilicata fino alla parte più settentrionale della Calabria.

Poche novità, invece, sul resto del Paese dove un cieli sereni o poco nuvolosi ci accompagneranno per tutto il corso della giornata a parte qualche annuvolamento di passaggio sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-occidentali. Le temperature massime saranno stazionarie su valori miti e generalmente comprese fra 19 e 24 gradi su tutte le regioni. Ancora per oggi avremo una ventilazione settentrionale, specie di Maestrale.

Arriva il caldo africano

Come dicono gli esperti, da domani stop anche ai temporali pomeridiani: un forte anticiclone africano invaderà il nostro Paese dando il via anche alla Fase 2 del meteo: una vera e propria fiammata estiva provocherà un deciso e generale aumento delle temperature che raggiungeranno valori superiori alle medie del periodo: sono previste, infatti, massime fin verso i 27-28°C (ma localmente anche prossime ai 30°C) durante le ore più calde della giornata, in particolare al Centro-Sud e sulle grandi aree urbane della Pianura Padana.

Il break di metà settimana

Non cambierà nulla fino a mercoledì quando, limitatamente ad alcune zone del Nord (Piemonte, Lombardia e Triveneto) uno sbuffo di aria fresca in quota darà origine a temporali pomieridiani, localmente anche intensi. Non cambierà nulla sul resto d'Italia, con il caldo che proseguirà indisturbato e farà sembrare di essere già in pieno giugno.

Anticiclone fino a sabato, poi...

Per la seconda parte della settimana non sono attesi particolari cambiamenti, l'alta pressione di origine africana impedirà ogni instabilità pomeridiana e manterrà le temperature sempre tra i 25 ed i 30 gradi, almeno fino alla giornata di sabato 9 maggio. I modelli matematici, già da alcuni giorni, continuano a vedere un netto cambiamento della circolazione atmosferica da domenica 10, quando un'intensa perturbazione atlantica entrerebbere da ovest nel nostro Paese dando il via ad una fase di intenso maltempo con piogge, temporali e soprattutto un netto calo delle temperature che si porterebbero, addittura, al di sotto delle medie stagionali. Vista la distanza che ci separa dall'evento, saranno necessari nuovi aggiornamenti.