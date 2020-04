Venezia, due donne cadono dalla motonave e muoiono annegate

I corpi di due donne sono stati ritrovati nella laguna di Venezia, secondo una prima ricostruzione le due stavano viaggiando a bordo di una motonave. Quando il battello ha attraccato al molo le due mancavano all'appello, immediato è stato dato l'allarme. Dopo due ore di ricerche i Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi. Si trovavano all'altezza delle paratoie del Mose si legge sul Tpi. Non si esclude alcuna ipotesi, e gli investigatori in questo momento stanno seguendo anche l'ipotesi del gesto volontario che avrebbe visto le due gettarsi direttamente nel Lido nel tentativo, riuscito, di suicidarsi.

La motonave era partita da Punta Sabbioni intorno a mezzanotte. A bordo c'era solamente il capitano che aveva puntato la prua della sua nave verso il Lido, destinazione dell'imbarcazione. Alla prima fermata lo stesso aveva subito realizzato che le due mancavano all'appello. Dopo un veloce giro sul ponte ha ritrovato due paia di scarpe, immediatamente ha realizzato di cosa fosse successo. È stata quindi allertata la capitaneria di porto che insieme ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno iniziato a battere l'area lagunare in cerca dei due cadaveri. Circa due ore di ricerche ma alla fine i corpi delle due donne sono stati ritrovati, privi di vita, all'altezza delle paratie del progetto Mose. Le donne sarebbero di origini magrebine. Nessuno ha assistito alla tragedia, dunque per ora non si può dire con certezza se si sia trattato di gesto volontario o di una sfortunata fatalità.

