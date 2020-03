La Venezia "in quarantena" ​ai tempi del coronavirus

All'indomani del decreto che ha messo "in quarantena" tutta la Regione Lombardia e altre 14 province, Venezia è deserta. La normativa, infatti, prevede nuove misure di contenimento del coronavirus, tra cui la sospensione di attività sportive e sociali, il divieto di spostamento delle persone fisiche, se non per motivi di lavoro, famiglia o salute, e restrizioni sulla frequenza di bar e ristoranti. Le nuove regole più stringenti interessano Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli.

Con una direttiva, il Viminale aveva poi dato indicazioni circa i controlli da effettuare, per fare in modo che i cittadini seguano le regole inserite nel nuovo decreto, evitando spostamenti inutili in entrata o in uscita dalle zone di sicurezza, ma anche all'interno delle stesse. Per questo, a Venezia, " i passeggeri delle navi da crociera non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza ". Le forze di polizia designate dovranno controllare le autocertificazioni in possesso della popolazione e valutare la legittimità o meno dello spostamento. E, in caso di mancato rispetto delle norme, si richsia, oltre alle multe, anche l'arresto fino a tre mesi. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva vietato spostamenti per motivi di turismo, mentre ai turisti che si trovano già nelle zone rosse è stato chiesto di limitare i viaggi allo stretto necessario, in particolare per tornare alle proprie abitazioni. E Venezia, una delle città centro del turismo mondiale, si svuota.

Il giorno dopo l'uscita del decreto, la città dei canali e delle gondole appare "in quarantena", come testimoniano le immagini, che mostrano Piazza San Marco deserta, locali chiusi, sedie e tavolini completamente vuoti e gondole e traghetti fermi agli ormeggi, con i gondolieri che aspettano clienti.

Le calli sono completamente vuote, nei bar si entra tre alla volta e sui tavolini dei bar che circondano Piazza San Marco non c'è l'ombra di un cliente. Il ponte di Rialto è vuoto, senza la solita folla di turisti e le gondole non viaggiano lungo i canali. I veneziani hanno rispettato le misure inserite nel decreto.