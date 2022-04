"Vertigini, diarrea, perdita di olfatto: così riconosciamo le nuove varianti"

Con le nuove varianti cambiano anche i sintomi del Covid-19. Per non rischiare di confonderli con quelli influenzali o stagionali, dovuti magari a colpi di freddo o allergie, è bene capire come poterli riconoscere. A fare il punto sulla situazione è venuto in aiuto Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi. L’esperto, intervistato da La Stampa, ha parlato della nuova variante, un mix di Omicron 1 e 2 che è stata chiamata Xj e che pochi giorni fa è stata isolata a Reggio Calabria. Come ha tenuto a precisare il virologo, si tratta di una versione ibrida che tiene insieme i pezzi sia dell'una che dell'altra, con qualcosa in più.

I sintomi che si stanno osservando con questa nuova forma del virus sono per la maggior parte gli stessi, molto simili a quelli influenzali, come spossatezza, dolori articolari, mal di gola, naso chiuso, mal di testa, e a volte anche diarrea. Ma non solo, starebbero tornando anche sintomi che ci avevano lasciati da parecchi mesi, quali la perdita del gusto e dell’olfatto, prime avvisaglie a inizio pandemia, che con la variante Omicron avevamo ormai dimenticato. In più, e questo è un sintomo nuovo, potrebbero verificarsi anche episodi di vertigini. Non sembra essere meno contagiosa rispetto a Omicron anzi, è possibile che lo sia un 10% in più, quindi molto contagiosa e con grande capacità di trasmissione, come sottolineato dallo stesso Pregliasco.

Influenza, allergia o Covid?

Il virologo dell’università milanese ha spiegato la differenza tra influenza e Covid, e anche tra allergie e infezioni da Covid-19: “Non è difficile distinguere tra le due sintomatologie: le classiche pollinosi provocano starnuti a salve, cioè forti e ripetuti a causa dell'irritazione delle mucose. Poi il naso che cola è caratterizzato da un muco fluido e trasparente, mentre quello delle infezioni virali è più denso. Chi è allergico faccia attenzione a questi aspetti prima di preoccuparsi”. Secondo l’esperto, in questo momento è difficile fare previsioni riguardo cosa accadrà la prossima estate, e non è detto che anche quest’anno si verificherà la situazione degli ultimi due anni, quando i contagi erano calati.

La notizia positiva