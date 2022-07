Vescovo rapinato in chiesa durante la messa in diretta social

Un vescovo afroamericano, Lamor Whitehead, è stato rapinato ieri " durante la messa ", con dei ladri che hanno fatto irruzione in chiesa proprio mentre il religioso stava tenendo il suo sermone. Il fatto è accaduto nella chiesa newyorkese dei Leaders of Tomorrow International Ministries, a Brooklin, intorno alle 11 del mattino. Poiché l'omelia di Whitehead stava venendo trasmessa in diretta streaming, le immagini della rapina sono state di conseguenza riprese e diffuse all'istante sul web, diventando virali in breve tempo.

Proprio nelle immagini in questione si vede il vescovo intento a pronunciare il suo sermone, quando, a un tratto, si notano almeno due rapinatori armati di pistole fare irruzione e intimare al vescovo e a sua moglie di consegnare tutti gli oggetti preziosi in loro possesso. Uno dei criminali punta quindi l'arma contro il vescovo, facendolo prima inginocchiare e poi stendere a terra.

US Pastor, Congregation Robbed During Church Service



An American pastor, Bishop Lamor Miller-Whitehead and members of his congregation were robbed of about $400K in jewellery during a live-streamed church service on Sunday. pic.twitter.com/tesr4cd8O8 — Punch Newspapers (@MobilePunch) July 25, 2022

Dopo avere racimolato la refurtiva, i ladri sono fuggiti, in base al resoconto fornito dalla polizia, a bordo di una Mercedes bianca. L'importo del bottino oscillerebbe tra 400mila e un milione di dollari, con i malviventi che sono ancora a piede libero.