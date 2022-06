"Ha bisogno di ritrovare la famiglia", si cerca Angela Celentano ai bancomat

Sono passati quasi 26 anni, ma non si sono perse le speranze di ritrovare Angela Celentano. Ne sono certi i genitori Catello e Maria, che in queste settimane hanno lanciato un appello a “Chi l’ha visto?” affermando: “ Pensiamo sia stata rapita per un’adozione illegale ”.

Mamma e papà Celentano hanno colto l’occasione anche per ricordare che Angela ha una sorta di voglia di caffè sul lato destro del dorso. La bimba aveva 3 anni quando il 10 agosto 1996 scomparve durante un picnic in famiglia sul Monte Faito. Nel tempo sono state percorse alcune piste, che si sono rivelate però tutte infruttuose, ma ora si accende una nuova speranza.

Il video delle sorelle

Al fine di agevolare le ricerche, sfruttando internet e le nuove tecnologie, le sorelle di Angela, Rosa e Naomi, hanno realizzato un video sperando che diventi virale in tutto il mondo. “ Con questo video - dicono le giovani Celentano nel filmato mostrato a ‘Chi l’ha visto?’ - vogliamo arrivare a quante più persone possibili, ma il nostro augurio è di arrivare ad Angela stessa in modo che possa essere lei a riconoscersi nella sua famiglia di origine. Chiunque abbia informazioni o se tu, Angela, ti riconosci nella nostra storia, non esitare a contattarci. Noi siamo qui, solo un po’ più cresciute e ti stiamo aspettando ”.

E il video ha dato in qualche modo i suoi frutti, visto che sono giunte già alcune segnalazioni. Tra questa ce n’è una di una ragazza misteriosa che non conosce la sua identità. Una donna ha diffuso le foto di questa giovane su Facebook sperando di essere d’aiuto, con la didascalia: “ Dice che il suo nome è Angel. È scalza, indossa solo una maglietta. Questa ragazza ha bisogno di ritrovare la sua famiglia ”. Purtroppo al momento si sa solo che non è Angela Celentano.

Angela nei bancomat

La famiglia Celentano si è rivolta a un’associazione internazionale che si occupa di mandare nei bancomat le immagini delle persone scomparse: da oggi fino a lunedì, ogni 28 secondi, la foto e la storia di Angela appariranno negli sportelli dei bancomat di moltissimi Paesi del mondo, con l’eccezione dell’Italia.