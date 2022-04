Il mistero delle sei scienziate russe allo Spallanzani

La missione anti-Covid promossa dalla Russia in favore dell'Italia continua a impregnarsi di perplessità, dubbi e sospetti. Da Mosca sono arrivati aiuti sanitari al solo scopo di sostenere il nostro Paese contro l'emergenza Coronavirus che stava dilagando o dietro c'era un secondo (ma primario) obiettivo? Domande che dividono il mondo della politica, tra chi scommette sulla bontà russa e chi non esclude addirittura l'ipotesi spionaggio nonostante le smentite e la rassicurazioni del caso.

Ma a tutto ciò si aggiunge un'altra questione, relativa all'accordo siglato il 13 aprile 2021 tra l'ospedale Spallanzani di Roma e il centro di ricerca Gamaleya di Mosca. Si tratta di uno dei centri storici per la ricerca scientifica in Russia che svolge la sua attività sin dal 1891: tra le altre attività svolge quella di sviluppare mezzi per la terapia e prevenzione delle infezioni virali e batteriche.

Fuga di dati?

Si è arrivati a un memorandum d'intesa su cooperazione scientifica e scambio di materiali e conoscenze. Le parti hanno raggiunto un accordo, decidendo collaborare in una serie di settori cruciali. Tra questi rientrano due punti chiave: la pianificazione congiunta e conduzione di studi clinici con l'impiego del vaccino Sputnik V " ivi compresi studi di combinazione con altri vaccini contro il Covid-19 ", oltre che " testare l'efficacia del vaccino in singoli gruppi della popolazione o sottogruppi specifici " e nella diffusione di nuovi ceppi. A darne notizia ufficiale era stata l'Ambasciata della Federazione Russa in Italia.

Dunque i lavori sullo Sputnik sono andati avanti ed è proprio questa la fonte di principale preoccuppazione: le sei ricercatrici russe possono essere entrate in possesso di informazioni riservate? La direzione dell'ospedale tiene a precisare che tutto è stato regolare. Una voce di conforto arriva anche da Alessio D'Amato, assessore regionale del Lazio, secondo cui " non c'è stata alcuna violazione o fuga di dati " anche perché il lavoro " mirava soltanto ad avere maggiori competenze per combattere la pandemia ".

La sperimentazione

Il Corriere della Sera riporta le parole del professor Andrea Antinori: il direttore del Dipartimento clinico e di ricerca ha fatto sapere che sì sono stati effettuati studi sullo Sputnik, ma che " non c'è stata alcuna sperimentazione perché non è arrivata l'approvazione ". Anche lui ha tenuto a garantire che " nessun dato sensibile è stato reso noto " poiché ci si è limitati ad acquisire una serie di informazioni per la ricerca " che saranno oggetto di pubblicazioni e condivisioni, proprio come accaduto con altri Paesi ".

Secondo quanto risulta a La Stampa, tre ricercatrici russe sarebbero già state allo Spallanzani nell'estate del 2021 " e hanno condotto ricerche non solo su Omicron (che allora non c'era), ma testando neutralizzazioni dei ceppi virali Delta e Alfa con i sieri dei vaccinati russi ". L'articolo a firma di Jacopo Iacoboni chiede conto dei risultati di quello studio: " Quelle tre russe non tornarono mai più allo Spallanzani. Furono rimpiazzate. Da San Pietroburgo, per le prove su Omicron (avvenute nell'inverno 2021 a Roma) mandarono altre tre ricercatrici, diverse. Forse i risultati iniziali non erano piaciuti? ".

Incontri e viaggi

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, nel documento si parlerebbe di contatti spontanei tra i due istituti che, nel corso del tempo, " hanno dato vita a incontri periodici ". Motivo per cui sarebbe stato previsto " di programmare viaggi di professionisti esperti " che avrebbero potuto " partecipare operativamente alle attività di ricerca in modo da promuovere un proficuo scambio di conoscenze teoriche e pratiche ".