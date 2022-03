Spie russe nella missione anti-Covid? Il Copasir vuol sentire Conte

" Ma quale spionaggio? Quello dei russi fu soltanto un aiuto umanitario ". Giuseppe Conte aveva provato a minimizzare, a gettare acqua sul fuoco dei sospetti. Se non altro per allontanare da sé le ombre per quello strano aiuto filantropico arrivato da Mosca nei primi mesi dell'emergenza Covid. Ma non è bastato. I dubbi che la missione russa in Italia nascondesse attività di spionaggio sanitario restano. E infatti ora il Copasir vuole vederci chiaro. Secondo quanto riferito da Italia Viva, nel corso dell'odierna riunione l'organo parlamentare di controllo sui servizi ha richiesto di audire l'ex presidente del consiglio proprio in merito ai controversi risvolti di quella spedizione.

Del resto, Conte sarebbe stato il primo protagonista dei contatti che portarono all'arrivo in Italia del contigente sanitario russo sospettato di spionaggio. A inchiodare l'ex premier alle proprie responsabilità era stata la stessa ex ministra Teresa Bellanova, che aveva rivelato il mancato coinvolgimento del governo sulla spedizione da Mosca. Secondo quanto ricostruito il 21 marzo 2020 l'allora capo del governo si sentì direttamente col presidente russo Vladimir Putin per definire i dettagli dell'operazione umanitaria. In quell'occasione il capo del Cremlino avrebbe offerto all'Italia non solo mascherine e dispositivi sanitari, ma anche la disponibilità dei suoi uomini. Da Roma riscontro positivo: affare fatto. Così, il giorno successivo, all'aeroporto militare Pratica di Mare atterarrono anche gli scienzati russi che con le loro sofisticate apparecchiature hanno poi studiato il virus, raccogliendo dati e informazioni.

I dubbi sulle possibili operazioni di spionaggio si concentrano proprio attorno a quelle attività, che si svolgevano per lo più nelle stanze inaccessibili (per la controparte italiana) dei laboratori mobili trasporati da Mosca. Il Copasir con ogni probabilità intende ora domandare a Giuseppe Conte delucidazioni sui vari passaggi che portarono all'organizzazione della missione umanitaria russa. Non solo. Ci si domanda, ad esempio, se il premier fosse a conoscenza, nei dettagli, del contenuto del cargo atterrato a Pratica di Mare. E ancora: perché, a differenza di quanto accaduto con gli auti provenienti da altri Paesi, il consiglio dei ministri sarebbe stato bypassato?