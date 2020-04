Vicenza, lite sfocia nel sangue: 42enne accoltella moglie all'addome

Terribile fatto di sangue avvenuto durante la serata di ieri, martedì 7 aprile, all'interno di un'abitazione di Alte di Montecchio (Vicenza), dove un uomo ha accoltellato la consorte al termine di una violenta lite. Riuscita a sottrarsi alla furia del compagno, la vittima ha raggiunto l'androne del palazzo, per poi accasciarsi a terra, priva di sensi.

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato le informazioni rilasciate sino ad ora dagli inquirenti, si è verificato intorno alle ore 19:00 in un condominio sito in viale Stazione. Qui la coppia, residente a Vicenza, si era recata per far visita ad un amico, il padrone di casa. Incuranti delle norme emanate dal governo per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus, i due avevano raggiunto il conoscente nel tardo pomeriggio per trascorrere qualche ora in sua compagnia. La situazione, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, è improvvisamente degenerata quando l'uomo è uscito dall'abitazione, lasciando da soli i coniugi. Questi ultimi hanno cominciato a discutere sempre più animatamente, tanto che alla fine il litigio è sfociato nel sangue. In preda alla furia, infatti, il 42enne Bruno Basso ha afferrato un coltello e pugnalato all'addome la consorte, la 39enne Veronica Giunta.

Sotto choc e gravemente ferita, la donna è fortunatamente riuscita a scappare dall'appartamento ed a chiedere aiuto, telefonando al numero unico per le emergenze. Una volta raggiunto l'androne del palazzo, si è accasciata sul pavimento ed ha perso i sensi.

Immediato l'intervento dei soccorsi, sopraggiunti sul luogo segnalato subito dopo aver ricevuto la richiesta d'intervento della vittima. I sanitari del Suem sono riusciti a stabilizzare la 39enne, che poi è stata caricata sull'ambulanza e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La vittima, che presentava una seria lesione all'addome, è stata operata d'urgenza durante la notte ed attualmente si trova ricoverata presso il medesimo nosocomio. Stando a quanto riferito dai medici che si stanno occupando di lei, non dovrebbe più essere in pericolo di vita.

Per quanto riguarda il coniuge, quest'ultimo è stato già arrestato. Mentre i soccorritori si occupavano di prestare le prime cure alla donna, il 42enne si era affacciato ad una delle finestre dell'appartamento per gridare la propria innocenza. Dichiarazioni che non hanno convinto i carabinieri della tenenza di Montecchio, arrivati in viale Stazione insieme all'ambulanza. I militari, che erano riusciti ad ascoltare la testimonianza della vittima prima che questa venisse trasferita in ospedale, hanno provveduto a catturare il responsabile ed a tradurlo in caserma. Qui si è svolto un primo interrogatorio, al termine del quale Bruno Basso è stato dichiarato in arresto con l'accusa di tentato omicidio. Il pubblico ministero di turno ha aperto un'inchiesta, pertanto le indagini sul caso sono in pieno corso: stando alle prime indiscrezioni, la coppia aveva problemi da tempo.