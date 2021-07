Vietato l'ingresso dall'Africa, Siffredi for president e Feltri: quindi, oggi...

- dopo il Vaticano anche Rocco Siffredi si ricrede e boccia il ddl Zan. Ora sì che l’opposizione alla legge è davvero trasversale.

- sempre Siffredi: "Dico basta anche all'inutile pagliacciata dei gay pride. Se vogliamo chiamarla festa ci sto, ma se dobbiamo chiamarla manifestazione per l'identità dei diritti gay dico che mi avete rotto il cazzo". E ancora: "Di questo passo tra un po' ci sarà pure l'eteropride, tutti a rivendicare la propria normalità". Rocco for president.

- è morta Raffaella Carrà, giù il cappello per un’icona dell’Italia che fu.

- non bisogna mai fidarsi troppo dei sondaggi e dei sondaggisti. Ma l’estremo tentativo di mediazione tra l’Elevato e l’Incapace (Giuseppi Conte) potrebbe essere figlio di questa roba qui: per Piepoli se l’ex premier fonda un suo partito, sia la nuova creatura che il vecchio M5S prenderebbero l’8% dei voti. Cioè si smezzerebbero l’attuale sacca di elettori. Tradotto: crollo totale e irrilevanza parlamentare.

- oh, l’Isis sarà anche bello che morto e il terrorismo islamico scaduto ormai a notizia di secondo piano. Però in Italia la Guardia di Finanza ha scovato mille, dicasi mille, trasferimenti di denaro dal Belpaese verso i combattenti siriani. Il tutto in 5 anni (dal 2015 al 2020) hanno spedito un milione di euro. Obiettivo: finanziare il Jihad. Vi pare poco?

- Vittorio Feltri si iscrive a Fratelli d’Italia e guiderà, pare, le liste di Fdi alle amministrative di Milano. Le prossime elezioni comunali si preannunciano scoppiettanti. La cosa è “fattuale”.

- sul ddl Zan Salvini propone una mediazione, sulla scorta di quanto proposto da Renzi. E cioè togliendo dal testo i riferimenti all’identità di genere, l’articolo 4 e la giornata contro le discriminazioni a scuola. Pd e M5S però rispondono picche. Qui mi sa che si cerca lo scontro in Aula, da cui i dem e i grillini potrebbero uscire con le ossa rotte. Se i due Mattei, come pare, si sono messi d’accordo, i numeri sono a favore dell’asse Lega-Iv.

- Mattarella ha detto: “In Italia qualcuno si illude che si possa mettere il cartello divieto di ingresso dall'Africa". Vero, verissimo. Però chi è senza permesso, cioè irregolare, in Italia non può entrare. E non lo dice un “cartello”, ma la legge.

- capisco ieri fosse domenica, capisco che siamo al 5 luglio. Però dedicare una intera paginata del Corriere al racconto di come Mauro Covacich non riesce ad acquistare online un biglietto del treno mi pare oggettivamente troppo.

- ricordate la tizia del video “non ce n’è coviddi”? Ecco: ha appena pubblicato una nuova canzone, stavolta in stile tormentone estivo: “Buongiorno da Mondello”. A questo punto non so se conviene odiare l’estate o il genere umano.