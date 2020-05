Allarme sindrome di Kawasaki: terapia efficace entro 10 giorni

Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico su Covid-19, ha spiegato all’Adnkronos che “se si instaura una terapia con immunoglobuline entro il decimo giorno si possono contrastare gli effetti più gravi della sindrome di Kawasaki" .

In 10 giorni si contrastano gli effetti più gravi

Questa è una rara patologia infantile, un’infiammazione dei vasi sanguigni, che ogni anno in Italia interessa circa 250-400 casi, mentre negli ultimi giorni vi è stato un aumento importante nell’area di Bergamo, una delle province maggiormente colpite dall’epidemia. Questo ha fatto pensare a un nesso con il coronavirus, che al momento però non è ancora stato dimostrato. Gli 11mila pediatri della Sip stanno comunque facendo un attento monitoraggio in tal proposito. Fondamentale è una diagnosi veloce che possa portare i bambini affetti da questa malattia a un trattamento entro una decina di giorni.

Villani ha però spiegato che "in questo periodo la paura del coronavirus sta tenendo lontani dagli ospedali. Un errore grave. La mia raccomandazione è quella di non sottovalutare i sintomi spia: febbre sopra 38,5 per cinque giorni, che non risponde a terapia, congiuntivite non secretiva, linfonodo laterocervicale ingrandito, gonfiore del dorso delle mani o dei piedi, labbra e lingua ingrossata, macchie sul corpo. Se la febbre è accompagnata da almeno 4 sintomi, che possono apparire anche non contemporaneamente, allora si fa una diagnosi di sindrome di Kawasaki".

I più colpiti sono i bambini