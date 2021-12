Violenza sulle donne, nuova legge: cosa cambia

ll Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per "la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica". Lo riferiscono fonti governative. Stando a quanto si apprende, il testo è composto di undici articoli che verranno illustrati in conferenza stampa al termine della riunione.

Il disegno di legge

Non sono ancora noti i dettagli del nuovo ddl approvato questa mattina. Il testo è stato stilato nelle sue varie parti dai delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia , Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani. La bozza del disegno di legge prevede 11 articoli a tutela delle donne vittime di abusi e violenza domestica. Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità per i magistrati a procedere d'ufficio in alcuni casi specifici. A seguito di denuncia o querela da parte della persona offesa " qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta ", l'organo di polizia deputato all'intervento potrà darne comunicazione al prefetto che " potrà adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ".

Stalking e violenza sessuale

Tra gli articoli, figura anche l'ipotesi del fermo immediato per i reati di stalking e violenza sessuale. Nel nuovo ddl è previsto, altresì, il carcere per chi manomette il braccialetto elettronico e l'obbligo da parte delle autorità competenti di informare la vittima qualora l'aggressore stia per tornare in libertà. Tra le misure più rilevanti vi è la " tutela dinamica " della donna - fortemente voluta dal ministro Maria Stella Gelmini - nei casi particolarmente a rischio. A seguito di denuncia o querela, in caso di pericolo concreto, le Forze dell'Ordine potranno avviare l'iter per disporre una vigilanza a tutela della persona offesa.

Azzurro Donna (FI): "Grande soddisfazione"