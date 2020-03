E la virologa Gismondo rivela: "Il virus adesso è cambiato. Troppi morti..."

Il Covid-19 " potrebbe essere mutato ”. Una supposizione avanzata da Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento contro il coronavirus.

La dottoressa esprime un giudizio analogo a quello della virologa Ilaria Capua, docente all'università della Florida. Quest’ultima ha evidenziato che in Lombardia “ il virus circola in modo anomalo e non sappiamo il perché ” e ha precisato che occorre trovare una spiegazione sul tasso di letalità. Allo stesso modo, Gismondo sottolinea che in questa regione si sta verificando qualcosa difficile da comprendere perché è stato superato il numero di morti della Cina in una zona di gran lunga più piccola e in un tempo minore.

" Sta succedendo qualcosa di strano - avverte Gismondo - In Lombardia c'è un'aggressività che non si spiega. Le ipotesi possono essere tutte valide ”, specifica l’esperta, che proprio per questo avanza l’ipotesi di un mutamento da parte del virus. E poi si rivolge direttamente alla comunità scientifica: “ Uniamoci per capire - spiega la virologa -. Se tutti ci mettiamo insieme e ne studiamo un pezzetto, probabilmente riusciremo a comprendere ”.

Intanto è passato un mese esatto da quanto in Italia è iniziata l’emergenza. Il 21 febbraio all’ospedale lodigiano di Codogno si è verificato il primo caso di Covid-19, Mattia un uomo di 38 anni. A tal proposito, la virologa racconta all’Adnkronos Salute che sembra di vivere in un brutto sogno, dove medici e infermieri hanno perso il senso del tempo. " Ormai siamo abituati non avere più distinzione tra sabato, domenica e il resto della settimana - dice Gismondo - spesso neanche tra il giorno e la notte ".

La virologa afferma che stiamo vivendo una situazione anomala, nuova. La scienziata sottolinea che la comunità scientifica è circondata da persone che chiedono quando l’emergenza finirà, cosa succederà in futuro, come se medici, tecnici e teorici fossero “ i depositari della verità ” del Covid-19, quando invece sono uomini e donne " preoccupati " come tutti gli altri.