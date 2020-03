Virus, contagiato poliziotto di Pomezia: chiuso il liceo frequentato dal figlio

È risultato positivo al contagio da coronavirus ed è attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un poliziotto della questura di Roma, sottoposto a una serie di accertamenti, i cui esiti avrebbero accertato la presenza del nuovo virus Covid-19. Ma siccome l'uomo è il padre di un dei 1.200 alunni del liceo Pascal di Pomezia, la Asl di Roma 6 ha dato indicazioni al comune di procedere a una sospensione temporanea delle attività didattiche dell'istituto, al fine di completare l'indagine epidemiologica.

I controlli

Dopo l'accertamento sulle condizioni dell'agente, si cerca adesso di ricostruire i suoi contatti più stretti. Originario del comune laziale, dove risiede la famiglia, secondo quanto riportato da Repubblica, l'agente era assente dal lavoro dal 25 febbraio, per alcuni sintomi influenzali. In base a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe contratto il virus in seguito a una visita ricevuta da un amico proveniente da una delle zone della regione Lombardia da cui si è diffuso il contagio. In queste ore, intanto, sono in corso anche i controlli sanitari sui suoi familiari (tra cui lo studente della scuola superiore) e il comune, attraverso la diffusione di una nota, ha motivato la chiusura della scuola per una questione precauzionale. "Si raccomanda di evitare allarmismi", scrivono dall'amministrazione.

Le indicazioni del sindaco

Adriano Zuccalà, primo cittadino della città laziale, ha spiegato che si stanno ricostruendo tutti contatti stretti avuti dal poliziotto risultato positivo e sono stati tutti posti sotto sorveglianza sanitaria, confermando il collegamento all'epidemia della Lombardia. Su Facebook, il sindaco ha continuato: " Si raccomanda di evitare allarmismi, affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e prendere contatto con il servizio Asl nei casi previsti dalle linee guida nazionali e regionali ".

Il messaggio del liceo Pascal