Virus, l'Iss informa: "Finora 12 decessi per solo Covid, gli altri avevano patologie"

Sarebbero "soltanto" 12 i decessi causati dal coronavirus, accertati finora, su persone non affette da altre patologie. Secondo quanto riportato dall'agenzia Nova, il dato sarebbe emerso dall'analisi di 355 cartelle cliniche, su un totale di 2.003 pervenute all'Istituto superiore della Sanità, che avrebbe fornito questo primo numero. In base a quanto accertato finora, tutti gli altri 343 pazienti morti a causa del Covid-19, avevano altre patologie gravi, che ne avrebbero causato la morte.

I numeri nel dettaglio

In base a quanto riportato dall'istituto, quasi il 50% delle persone decedute aveva tre malattie pregresse e la media, tra i 343 morti per cause secondarie, è di 2,7% patologie a persona. I 12 pazienti deceduti, pari al 3,38% del campione esaminato, non presentavano invece alcuna malattia pregressa, il che significa che la loro morte è stata causata dal coronavirus. Tra le vittime, in generale, 84 di queste, pari al 23,7% del campione, presentavano una patologia, mentre 90 pazienti, pari al 25,4% del campione, ne avevano due. Sono, invece, 169, un numero pari al 47,6%, quelli che presentavano tre o più patologie.

Tutte le complicanze

La complicanza più comune osservata tra i pazienti è stata l'insufficienza respiratoria. L'Istituto superiore di sanità ha, infatti, riscontrato la patologia nel 97,2 dei casi. La seconda causa è il danno renale acuto, nel 27,8% dei casi, seguito poi da danno del miocardio acuto (con il 10,8%) e della sovrainfezione, con il 10,2%. Secondo quanto riportano i dati del'istituto, anche l'età dei pazienti deceduti segnala dati importanti.

L'età e le caratteristiche

Al 17 marzo, sono 17 i pazienti deceduti e positivi al coronavirus di età inferiore ai 50 anni. Nello specifico, poi, cinque di questi avevano meno di 40 anni. In base a quanto riferiscono i numeri e i dati a disposizioni, si tratterebbe di soggetti di sesso maschile e di età compresa fra i 31 e i 39 anni, con gravi patologie preesistenti. Tra queste ci sarebbero malattie cardiovascolari, renali, psichiatriche, ma anche diabete e obesità.

Non abbassare la guardia

E, nella settimana decisiva utile a comprendere se le misure di contenimento hanno funzionato, anche se il dato potrebbe fornito dall'istituto potrebbe contribuire a dare nuova lettura dell'aggressività di questo virus, l'esecutivo giallo-rosso rinnova comunque l'appello alla prudenza e al senso di responsabilità. Non è ancora stata chiarita la data esatta in cui ci si attende il picco dei contagi, ma è molto probabile che le misure restrittive vadano avanti anche dopo la data di "scadenza" del prossimo 3 aprile.