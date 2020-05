Virus, Sardine denunciano: "Su Telegram si organizzano per manifestare, a rischio la salute di tutti"

"E il timore diventa realtà". Il post di "denuncia" inizia così e arriva tramite il loro profilo Facebook, dove il movimento delle Sardine ha segnalato la presenza di alcuni gruppi, su Telegram, che il prossimo 4 maggio "si preparano a riempire le piazze", nonostante l'emergenza causata dal nuovo coronavirus non sia ancora finita. Li definiscono "gruppi eversivi", ma anche autonomi, tutti fomentati da chi, secondo loro, è sembrato più ostile alle misure restrittive.

I gruppi

" Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica diventa, per certi individui, una scusa per dimostrare la loro forza individuale col supporto del branco ", scrive il movimento di Mattia Santori, che all'interno del post pubblica anche le foto di alcuni messaggi circolati tramite la celebre applicazione di messaggistica istantanea e finiti sui gruppi "Lombardia reattiva" o "Sicilia reattiva". Secondo quanto riportato da Adnkronos, il gruppi conterebbero già 1.721 iscritti in Lombardia, 1.401 in Veneto, 1.435 in Emilia-Romagna, 627 persone in Liguria, 831 in Lazio, 770 in Campania e 502 in Sicilia.

L'attacco politico e la difesa del governo

" Non c'è riflessione. Solo una sciocca impulsività che lede e mette a rischio la salute di tutti coloro che le regole le rispettano ", continua il messaggio del movimento. Ma, verso la fine, il messaggio sembra essere rivolto a chi, magari tra i banchi dell'opposizione, si è definito più contrario alle disposizioni per contenere il Covid-19: " La parte più triste di questo scenario è la sensazione che proprio alcuni esponenti politici abbiano, con le loro esternazioni, fomentato parti della popolazione ad assembrarsi contro le scelte del governo".

Il possibile riferimento