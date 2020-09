Sgarbi ora incenerisce la Lucarelli e Scanzi: "Se Briatore fosse morto"

Vittorio Sgarbi in questi giorni è un vero fiume in piena. Non si è tirato indietro in nessuna polemica, soprattutto quella che lo vede coinvolto contro Selvaggia Lucarelli. A far scattare la rabbia del critico d'arte è stato un articolo nel quale la giornalista del Fatto Quotidiano ha definito "anziano" Flavio Briatore. Una polemica che ha coinvolto in prima persona anche Vittorio Sgarbi, quasi coetaneo dell'imprenditore, che ancora non ritiene concluso il discorso né con Selvaggia Lucarelli e nemmeno con Andrea Scanzi.

Non che siano simpatici, ma sono interessanti come comici. Non hanno vent'anni, si avviano ai cinquanta, ma hanno l’ossessione dell’età. Pensano che abbia qualcosa a che fare con le idee e le capacità. Sono fastidiosi nell’insistere sull’età di Briatore e sulla mia, come se fosse decisiva per stabilire l’energia mentale. Sono solo dei pettegoli, inaciditi e sgradevoli

Quando la minaccia del Covid cresceva, lui invitava tutti a vedere i suoi spettacoli, è stato più negazionista di tanti altri eppure oggi difende un modello italiano che è stato fallimentare, visto che siamo il quarto Paese per morti in relazione agli abitanti

", commenta Sgarbi riferendosi ai due giornalisti. Dopo aver preso di mira la Lucarelli in diversi post sul suo profilo Facebook , sempre utilizzando la tagliente arma dell'ironia e della cultura, Vittorio Sgarbi nell'ultimo video pubblicato sul suo profilo Facebook si scaglia soprattutto contro Andrea Scanzi. Le opinioni sul giornalista sono controverse e sul web è ampia la platea di persone che non ne apprezza i modi. Il critico d'arte nel suo intervento su YouTube ne ha evidenziato le contraddizioni in ottica epidemiologica, con un atteggiamento che nel corso dei mesi si è contraddetto in più occasioni. "".

Hanno un nemico comune in Briatore che sarebbe stato incosciente. Ma di cosa stiamo parlando? È andato a farsi visitare per un’altra malattia e hanno scoperto che era contagiato ma non malato. Fosse morto sareste stati felici, ma non è successo né a lui né a tutti i dipendenti del Billionaire

Immancabile anche il pensiero anche per Selvaggia Lucarelli, in queste settimane impegnata in una crociata contro i personaggi noti che nelle precedenti settimane hanno frequentato i locali e le discoteche, soprattutto in Costa Smeralda. La giornalista non ha risparmiato, patron del Billionaire, con numerose battute e allusioni . "", ha detto Vittorio Sgarbi, riferendosi all'onda d'odio che ha colpito l'imprenditore dopo la notizia della sua positività al Covid.