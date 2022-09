"Viva il subbuteo", "Sei imbarazzante". L'autogol social di Letta

Contrasti, rimpalli, strategie d'attacco. Basta muovere con abilità un indice e la vittoria è a portata di mano. Tale prospettiva deve aver solleticato la fantasia di Enrico Letta, che a pochi giorni dal voto ha per un attimo abbandonato il movimentato campo della politica per trasferirsi idealmente su un altro terreno di competizione: quello dei giochi da tavolo. Nelle giornate più calde del confronto pre-elettorale, infatti, sui social il segretario dem si è concesso una divagazione sul tema per elogiare il subbuteo. Sì, il famoso "passatempo" in minutura. L'esaltazione del leader Pd, tuttavia, non ha convinto i suoi stessi simpatizzanti, che diversamente si sono chiesti se Enrico non avesse temi più urgenti da affrontare.

" Sì, viva il Subbuteo! ", aveva scritto Letta su Twitter, commentando la notizia della vittoria italiana nei campionati mondiali del suddetto gioco. Il compiacimento del leader Pd però è stato - per utilizzare una metafora coerente all'argomento - un vero e proprio autogol. Nei commenti, infatti, diversi utenti hanno sbertucciato Letta per quell'ennesima comunicazione ritenuta superflua. " Sotto elezioni parla di Subbuteo… ", ha lamentato un commentatore, Marco. Delusa anche Lela, che a pochi giorni dalla scelta elettorale si sarebbe aspettata ben altri contenuti: " Enrico così rendi veramente tutto più difficile però, eh... ".

Le reazioni social

Quasi sconsolato un altro simpatizzante, arrivato addirittura a dare un consiglio al leader di partito: " In questi ultimi giorni di campagna elettorale eviti completamente i social, la Meloni non ha ancora vinto, ce la possiamo fare ma serve una mano anche dal suo partito possibilmente. Dia retta da bravo ". E in un altro commento si legge: " Una campagna elettorale di altissimo livello... sei mesi a parlare della Meloni e chiusura in bellezza con il subbuteo ". Non sono mancati poi gli sfottò, come quello dedicato a Letta da un utente: " Ha già scelto l'attività a cui dedicarsi a partire dal 26 settembre? ". Sarcastica ma anche scoraggiata la considerazione scritta da Salvatore: " Mi sembra uno dei temi su cui aspettarsi un cenno da parte del segretario del Pd a una settimana dalla fine della campagna elettorale ". Tranchant invece il giudizio di Giulio: " Sei imbarazzante ".

In una corsa al voto segnata da una comunicazione social controversa, già criticata agli esordi dalla base dem, Letta per lo meno è apparso coerente. Ora i simpatizzanti dem potranno star sicuri che non arriverà un analogo elogio al calcio balilla: con quel nome, non sia mai!