Il volantino choc a Cremona: "Saccheggiate i supermercati e colpite gli sbirri"

"Il fuoco favorisce l’eradicazione del virus. Potete dare una mano incendiando scuole, banche e commissariati di polizia" . È questo uno dei folli "consigli" contenuti in un volantino rinvenuto in via Buoso da Dovara, a Cremona. Un foglio stampato in bianco e nero, con tanto di falsi loghi della Repubblica e del ministero della Salute, in cui si incita a colpire i poliziotti e a saccheggiare i supermercati per "affrontare l’emergenza sanitaria" .

Le indicazioni per "proteggersi e proteggere gli altri" sono quattro. Tra queste c’è quella di colpire gli agenti di polizia. Uno di loro è raffigurato al centro di un mirino: "Sbirri e controllori sono più suscettibili d’essere portatori del virus, potete aiutare costringendoli a restare in casa, per esempio facendoli inciampare" . Poi c'è l’invito a "saccheggiare i supermercati e distribuire il cibo gratuitamente ai bisognosi" per "evitare fame e peggioramento dell’avanzata della malattia" .

E infine l’appello: "Portate sempre guanti e mascherine, questo impedirà alla polizia di identificarvi in questa guerra contro il virus-società" . L’iniziativa di cattivo gusto è stata stigmatizzata dal segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese, che ha definito "indegni e vergognosi" i volantini distribuiti a Cremona. "È un fatto gravissimo sul quale è indispensabile andare fino in fondo" , ha detto il sindacalista.

"Il foglio che sta circolando – prosegue - indica una serie di azioni da compiere per ‘proteggersi dal Coronavirus’. Tra queste: esortazioni ad atti incendiari, istigazioni contro gli ‘sbirri’ che vengono definiti come ‘più suscettibili di essere portatori del virus’, inviti a saccheggiare i supermercati e a rendere più difficile la propria identificazione da parte delle forze dell’ordine. A maggior ragione di fronte al rischio di tensioni sociali fornite dai servizi di sicurezza, iniziative come queste vanno stroncate sul nascere per evitare che le donne e gli uomini in divisa diventino bersaglio di rabbia e malessere" .

Il volantino che incita alla violenza contro gli agenti di polizia è stato diffuso nei giorni in cui il Viminale ha lanciato l’allarme sul rischio di disordini in alcune zone del Paese. Tensioni si sono già verificate a Palermo, dove la scorsa settimana un gruppo di persone ha tentato di saccheggiare un noto supermercato. Per questo nel capoluogo siciliano e in altre città, come Volla, in provincia di Napoli, i blindati delle forze dell’ordine sono stati schierati fuori dai centri commerciali. Tentati furti ai danni di attività che vendono beni di prima necessità sono stati registrati anche in Puglia e nella Capitale.

Il rischio, sottolinea l’intelligence interna in un report, è che antagonisti e criminalità organizzata approfittino del disagio delle fasce più fragili della società per alimentare vere e proprie rivolte.