Week end instabile in attesa del grande maltempo di lunedì

Finalmente, l'incantesimo si è rotto: dopo settimane di anticiclone senza soluzione di continuità, le perturbazioni atlantiche sono scese di latitudine interessando anche il nostro Paese. Nel corso del week end, altre piogge e nevicate cadranno su gran parte del territorio.

Da mercoledì, infatti, un paio di fronti in rapida successione hanno interessato soprattutto il Nord e le regioni tirreniche con piogge, grandinate ed un calo delle temperature. Più protetto, per adesso, parte del Sud (segnatamente Calabria ionica e Sicilia) dove le piogge sono state minori ma è solo l'antipasto di quello che accadrà nei prossimi giorni.

Week end diviso tra sole e pioggia

Il satellite mostra un'Italia in gran parte senza nubi a parte basso versante adriatico, Camapania e Calabria: sono le ultime zone che risentono del passaggio della perturbazione di ieri che va spostandosi, sempre più velocemente, verso est. Su queste zone saranno ancora possibili piogge sparse ma le condizioni meteo miglioreranno velocemente.

Se gran parte della giornata di sabato trascorrerrà con bel tempo su tutta Italia e cieli in gran parte sereni al Centro-Sud, al Nord qualcosa comincerà a cambiare dalla serata quando le nubi aumenteranno sulle Alpi centro-occidentali con nevicate oltre i 1200 metri. I cieli si copriranno su tutto il Nord e deboli piogge inizieranno a cadere tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Le temperature massime faranno registrare un aumento dalla Toscana in giù mentre rimarranno stazionarie sulle regioni settentrionali.

La seconda parte del week end sarà più compromessa: nella giornata di domenica cieli grigi sul Nord-Est sulle regioni centrali con piogge ed acquazzoni sparsi che insisteranno fino a sera. Andrà meglio sul Nord-Ovest e soprattutto al Sud che non risentirà del passaggio della perturbazione se non per un rinforzo dei venti che annunceranno il maltempo in arrivo ad inizio settimana. Le temperature subiranno un calo soltanto nelle zone con pioggia e senza soleggiamento, stazionarie altrove.

Inizio settimana con severo maltempo

Lo dicevamo ieri ed arrivano ulteriori conferme: una forte pertubazione atlantica arriverà sull'Italia da lunedì portando con sè abbondanti piogge e nevicate. Un intenso vortice ciclonico, alimentato da correnti fredde ed instabili nord-atlantiche, potrà provocare nubifragi daprima al Nord e poi sulle regioni centrali tirreniche.

Particolare attenzione a Liguria dove potranno cadere importanti quantitativi di pioggia ed a Roma e Napoli dove sono previsti forti ed intensi temporali. Torneranno le bufere di neve su tutto l'arco alpino a partire dagli 800 metri di quota con accumuli rilevanti specialmente sui settori centro-occidentali.

L'ondata di maltempo che si prepara ad arrivare ricorderà da vicino una delle tanti, forti, perturbazioni che ci hanno interessato nelle storico mese di novembre 2019.