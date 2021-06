Week-end rovinato dal maltempo: ecco dove l'estate "rallenta"

Il primo week-end estivo del mese giugno sarà rovinato dal maltempo: dopo il caldo africano di queste ore, il mix tra una perturbazione africana ed aria molto fresca in arrivo da Nord creerà il mix perfetto per tante nubi, acquazzoni, temporali e grandinate.

Situazione attuale

Ad osservare quanto accade da nord a sud non ci si aspetterebbe un cambiamento così repentino nelle prossime 24 ore: come dimostrano le immagini sempre aggiornate del satellite, l'Italia è totalmente sgombra da nubi, splende il sole ovunque e le temperature non faranno fatica a raggiungere i 28-30 gradi su gran parte delle zone interne del Centro-Nord. Bel tempo anche al meridione con temperature leggermente inferiori sulle zone costiere per via della ventilazione dal mare ancora fresco.

Il maltempo del fine settimana

Come dicono gli esperti, da domani cambia tutto: le nubi aumenteranno ad iniziare dall'arco alpino centro-occidentale e su gran parte del Centro. Con il passare delle ore ombrelli aperti sulle zone montuose del Nord a causa di temporali sparsi e sul Lazio per alcuni piovaschi passeggeri. Locali piogge pomeridiane sono previste anche tra le pianure dell'Emilia Romagna ed in serata pure sul Veneto. Dove non pioverà saranno le nubi a farla da padrona. Si salva soltanto il Sud dove i cieli si manterranno in prevalenza poco nuvolosi e sarà possibile andare al mare o stare, comunque all'aperto.

La giornata peggiore sarà comunque quella di domenica dove l'estate sembrerà un lontano ricordo: maltempo al Nord con temporali sparsi anche di forte intensità soprattutto sul Triveneto, raffiche di vento e locali grandinate. In questo contesto le temperature massime subiranno importanti diminuzioni portandosi anche al di sotto dei 20 gradi. Meteo instabile anche al Centro specialmente su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo: anche qui attenzione ai temporali, specialmente a ridosso dei rilievi. Piogge irregolari interesseranno alcuni tratti della Sardegna e, verso sera, anche alcuni angoli del Sud come Campania e Puglia ma si tratterà comunque di fenomeni abbastanza deboli e localizzati. Sulle regioni meridionali, infatti, la perturbazione sarà ben poco attiva e anche la domenica trascorrerà in un contesto tranquillo e prettamente estivo.

Tendenza: meteo instabile a oltranza

Le sorprese non mancano: le condizioni meteo rimarranno variabili ed instabili anche ad inizio settimana a causa di correnti fresche da nord-est: fino a mercoledì temporali pomeridiani potranno interessare tutte le zone interne delle nostre regioni centro-settentrionali, poi avremo una timida rimonta dell'alta pressione in attesa di un altro, potenziale, fine settimana incerto. Insomma, almeno per il momento, l'estate quella vera stenterà a decollare.

Il dettaglio fino a domenica

Venerdì 4. Al nord: soleggiato e caldo ma con temporali sulle Alpi. Al centro: sole e caldo. Al sud: bel tempo e clima caldo.

Sabato 5. Al nord: consueti temporali sulle Alpi, asciutto ma con nubi sparse altrove. Al centro: piogge deboli sul Lazio, nubi e sole altrove. Al sud: spesso molto nuvoloso.

Domenica 6. Al nord: peggiora con temporali via via più diffusi. Al centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al sud: subito instabile in Campania, poi anche in Basilicata, sole altrove.

Da lunedì meteo instabile con frequenti temporali su molte regioni.

