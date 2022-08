Lo yacth da 21 metri finisce sugli scogli: un morto e sei feriti

Un drammatico incidente si è verificato ieri sera a Porto Cervo, in Sardegna, dove uno yacht di 70 piedi, circa 21 metri, è finito sugli scogli, al largo, intorno alle ore 20.40. Il bilancio del tragico evento è pesante: un morto e sei feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. La persona deceduta è un uomo di 60 anni, di nazionalità straniera. Con molta probabilità si tratta dell’armatore dell’imbarcazione. La vittima è stata trovata ancora in vita, ma priva di sensi, dal personale della guardia costiera di Olbia e Porto Cervo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il 60enne da parte dei sanitari del 118 di Arzachena giunti immediatamente sul posto; l'uomo è morto subito dopo lo sbarco.

Altre due persone che erano a bordo dello yacht sono state trasportate in ospedale in codice rosso e lottano tra la vita e la morte. Gli altri quattro passeggeri se la sono cavata con ferite leggere. Secondo le prime testimonianze, la barca navigava nelle vicinanze delle isole di Li Nibani, al largo di Porto Cervo, quando è avvenuto l’incidente. Probabilmente il comandante dello yacht, per evitare la collisione con un’altra imbarcazione, è stato costretto a effettuare una manovra improvvisa che avrebbe provocato lo scontro con uno scoglio e il capovolgimento dello scafo. Il 21 metri è semiaffondato causando la morte dell’armatore e il ferimento dei sei passeggeri.

Il relitto dello yacht è stato successivamente recuperato dai rimorchiatori della guardia costiera e trasportato fino alla costa di Porto Cervo. Solo pochi giorni fa, si era registrato un altro grave incidente tra natanti nella zona dell’Argentario, in prossimità dell’isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l’isola del Giglio, in Toscana. In quel caso, una barca a vela e un motoscafo si erano scontrati e un uomo di 60 anni aveva perso la vita. Una donna, invece, risulta dispersa e le ricerche del suo corpo da parte dei soccorritori sono ancora in corso.