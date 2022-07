"La pioggia di schegge...". Lo yacht lanciato come un Suv a 200 all'ora

" Ho visto la scena della scontro, è stato terribile ". Il capitano Edoardo Veneziani, ufficiale di coperta di una nota compagnia di navi da crociera e perito navale che collabora con uno studio di Roma, ha assisto all'incidente tra lo yatch e la barca a vela nel canale di mare che separa la costa dell'Argentario dall'isola del Giglio. " Una pioggia di microschegge di vetroresina che, per il forte impatto tra i due scafi, è schizzata addosso ai passeggeri. Per fare un paragone con la strada, è come se un suv andasse a impattare a 200 chilometri orari contro un'utilitaria ", racconta l'ufficiale in una intervista a Il Messaggero.

La testimonianza

Sabato scorso, quando si è verificato l'incidente, Edoardo Veneziani era uscito per una gita in barca al largo delle acque dell'Argentario. Proprio come aveva fatto la comitiva di romani a bordo del veliero "Vahinè" e il gruppo di turisti danesi sullo yacht "Bibi Blue". " Lo schianto si è visto da lontano ", spiega l'ufficiale. La fidanzata del figlio di Per Horup, l'imprenditore danese alla guida del motoscafo, ha raccontato agli inquirenti che la visibilità era scarsa per via dei raggi del sole che avrebbero impedito la visuale. Circostanza che il capitano Venenziani smentisce: " Innanzitutto voglio chiarire che, al contrario di quanto ho sentito dalle dichiarazioni della ragazza a bordo del motoscafo, la visibilità in quel momento era ottima. - afferma - I raggi non abbagliavano in alcun modo la vista. D'altronde il sole, nel momento dello scontro, ossia alle 17:03, era ancora alto nel cielo ".

Il pilota automatico

Secondo la procura di Grosseto, che coordina le indagini, sullo yacht non era inserito il pilota automatico al momento dell'impatto. Tuttavia, per averne contezza, bisognerà attendere l'esito degli accertamenti tecnici. " Secondo me è possibile che fosse stato inserito l'autopilota - spiega l'ufficiale - considerato che il motoscafo non ha fatto alcuna manovra per evitare l'impatto. Questo verrà accertato dal tecnico della casa di produzione. Si tratta di un dispositivo che si può disattivare premendo un pulsante e che, quando è in funzione, si limita a seguire la rotta preimpostata con il gps, ma non è in grado di rilevare ostacoli ".

"Come un fulmine"