Zanardi, l'Ospedale San Raffaele: ''Miglioramenti clinici significativi''

"Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, Alex Zanardi ha risposto con miglioramenti clinici significativi". Lo comunica l'Ospedale San Raffaele di Milano, riferendo che "per questa ragione" il campione "attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive nell'Unità operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta" .

Finalmente arrivano buone notizie da Alex Zanardi dopo due mesi dal drammatico incidente avvenuto in Val d'Orcia, quando partecipando alla staffetta benefica ‘Obiettivo Tricolore‘ lungo la strada provinciale 146 nella zona di Pienza ha perso il controllo della sua handbike andando a sbattere contro un tir che procedeva in direzione opposta. Attualmente il 53enne bolognese è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Era stato trasferito d'urgenza al San Raffaele - dove ha subito un nuovo e delicato intervento - dopo che soltanto due giorni prima era arrivato da Siena a Villa Beretta, nel Lecchese, una struttura di neuro-riabilitazione.

Nella giornata di oggi l'Ospedale San Raffaele di Milano fa sapere che ci sono dei significativi miglioramenti clinici: "Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente e' assistito e trattato con cure semi intensive presso l'Unita' Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta''.

Si riaccende la speranza

Una situazione delicata quella in cui si trova l’ex pilota in coma e intubato in terapia intensiva neurochirurgica. Svegliato dal coma farmacologico e trasportato a Villa Beretta per il percorso di riabilitazione, il 24 luglio le sue condizioni si erano infatti aggravate e i medici avevano optato per trasferirlo d’urgenza in ospedale, dove tre giorni dopo l’hanno operato al cervello. Nel frattempo la struttura ospedaliera ha continuato a non diffondere bollettini per rispettare la volontà di riservatezza dei familiari che avevano chiesto di emettere comunicati solo in casi di novità importanti, come era capitato in occasione dell’intervento alla testa.

Arrivano all'improvviso in una giornata d'agosto notizie sulle sue condizioni di salute che danno nuove speranze. L'ultimo bollettino, il primo pubblicato dopo tanto tempo, dà fiducia proprio perché le cure a cui è sottoposto Zanardi stanno dando dei risultati significativi. Sono queste due parole che possono far sperare anche perché non sono state di certo usate a caso. Dopo tutto tra mille difficoltà Alex continua a lottare e a combattere l'ennesima battaglia della sua vita e farà di tutto per vincerla.