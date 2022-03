"Riconosciuta dai tatuaggi? Ma...". Poi Zelig cancella il comico

Si chiama Pietro Diomede ed è salito alla ribalta della cronaca non per un monologo comico sensazionale, ma per un tweet di pessimo gusto su Carol Maltesi, la 25enne uccisa e smembrata dal vicino di casa. " Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo non gioca a favore della fama della vittima ", ha scritto il comico attraverso il suo profilo Twitter e le sue parole lo hanno fatto finire nella bufera.

" Scherzo su tutto senza limiti. Infatti il personaggio che cerco di portare anche sul palco si chiama Cattivissimo Diomede ", aveva dichiarato in un'intervista rilasciata nel 2017. Ma questa volta la sua comicità cinica gli è costata cara. Il cinguettio condiviso sul popolare social network su uno dei fatti di cronaca più cruenti degli ultimi tempi gli è costato non solo gli insulti del popolo del web, ma anche la partecipazione allo show Zelig.

Diomede - di cui si conosce ben poco - avrebbe dovuto prendere parte allo show in programma il prossimo 12 aprile sul palco di Zelig a Milano " con un monologo devastante ", aveva annunciato il comico sui suoi canali social. Ma su quel palco non ci salirà proprio. In seguito al clamore suscitato dalle sue parole e dalle migliaia di segnalazioni, gli organizzatori di Zelig hanno deciso eliminarlo dal cartellone. " Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l'artista è stato escluso dalla programmazione Zelig ", si legge sulla pagina ufficiale dello show.