Dalla cucina alla strada il nuovo ecosistema per una vera vita smart

Ecosistema. È la parola che tutte le aziende di tecnologia inseguono, per attirare nuovi utenti all'interno del proprio mondo. Xiaomi è una di quelle aziende che ci ha creduto da tempo, e così ecco che l'evento «Discover Xiaomi 2023» è servito a lanciare diversi prodotti AIoT per ottimizzare l'esperienza degli utenti dentro e fuori casa.

ASPIRAPOLVERE ROBOT Per quanto riguarda la pulizia ecco i modelli Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, nonché Vacuum S10 ed E10. L'ultimo arrivato, X10 è caratterizzato da una batteria 5200mAh, che assicura 180 minuti di autonomia alla massima potenza di aspirazione con una sola carica. E, se abbinato alla sua stazione base intelligente, permette di pulire ogni tipo di pavimento grazie alla potenza di aspirazione di 4.000Pa. Gli S10+, S10 e S12 vantano invece la tecnologia LDS per la pianificazione di un percorso di pulizia ideale, indipendentemente dalle dimensioni della casa. Per chi, invece, cerca un design ultra-sottile ci sono E10 ed E12. I prezzi variano da 239,99 a 599,99 euro.

SMART AIR FRYER PRO La friggitrice ad aria di Xiaomi presenta un design minimale e raffinato con lo spazio ideale per le oltre 100 ricette healty tra cui scegliere sull'App Xiaomi Home. Inoltre, vanta uno schermo OLED e controllo vocale con assistente Google Integrato. E una finestra trasparente sulla parte anteriore consente di controllare lo stato della doratura in tempo reale. Costa 159,99 euro,

XIAOMI PAD 6 È un tablet caratterizzato da un design sottile e leggero con rifiniture in alluminio. Dotato di un processore Snapdragon 870, ha uno schermo LCD LTPS da 11 pollici con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a 144Hz, supporto Dolby Vision e HDR10. Insomma caratteristiche di alta qualità. La fotocamera principale è da 13 megapixel e la frontale da 8. Pad 6 è nche dotato di quattro speaker con Dolby Atmos. La batteria da 8,840mAh assicura un'autonomia fino a 16 ore per i video e supporta la ricarica rapida da 33W. La porta USB 3.2 Gen 1 supporta una velocità fino a 5Gbps e l'uscita video in 4K a 60fps per trasferire file sul proprio computer. Infine, grazie alla MIUI Pad 14, si può controllare il proprio smartphone Xiaomi in remoto. Il prezzo verrà comunicato in seguito.

ELECTRIC SCOOTER 4 E 4 LITE. Vantano rispettivamente un motore da 600W e 300W e sono in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h. Il primo, con una capacità di 7,650mAh, copre distanze fino a 35km con una sola carica, mentre la capacità del secondo è pari a 5,200mAh, assicurando un'autonomia di 20km. Inoltre, il freno a tamburo sulla ruota posteriore di quest'ultimo, combinato al sistema E-ABS della ruota anteriore, riduce la distanza di frenata. Xiaomi Electric Scooter 4, invece, è dotato di freno a disco a doppia azione migliorato sulla ruota posteriore e del sistema E-ABS della ruota anteriore. Entrambi i prodotti possono essere collegati all'app Xiaomi Home. Costano 549,99 e 449,99 euro.