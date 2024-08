701, bere (bene) sui tetti di Firenze

Sacha Mecocci

Ascolta ora 00:00 00:00

701. Sette zero uno. Era il nome di una suite, una di quelle in cui lustrarti gli occhi. Ora è il nome di uno dei bar più interessanti di Firenze, all’ultimo piano del Gallery Hotel Art, una delle insegne di Lungarno Collection, la catena di alberghi di lusso della famiglia Ferragamo, tutti in pieno centro a Firenze. E gli occhi te li lustri ancora: di là la cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto, di qua Palazzo Vecchio. Ponte Vecchio non si vede ma è a pochi passi.

Il 701 Rooftop Bar si trova all’ultimo piano dell’albergo ed è articolato in tre spazi: una sala centrale e due terrazze ai lati, una più intima e l’altra più sociale. E’ stato di recente riaperto dopo una profonda trasformazione curata dall’architetto Michele Bönan, che ha creato uno spazio avvolgente e immersivo che si ispira ai club inglesi, con arredi dalle linee sinuose e rifiniture artigianali in rattan e cuoio. Un luogo che si propone come tappa di un viaggio in una delle città più belle del mondo ma anche per una serata rilassante per chi a Firenze ci vive. Perché da quassù la città medicea sembra un luogo incantato e silenzioso anche quando laggiù ribolle di turisti non sempre elegantissimi.

La cocktail list è curata dal bravo Sacha Mecocci, enfant du pays, che punta molto su ingredienti e ispirazioni locali. Sette i drink signature, tutti basati su una variazione di un classico. Io, che amo il Negroni, ho provato quello preparato da Mecocci con Bombay Sapphire London Dry Gin, liquore allo zafferano (tocco davvero notevole), Cocchi Dopo Teatro Vermouth, liquore al rabarbaro e Bogart’s Bitter. Il drink viene affumicato all’interno di una campana trasparente, ciò che riempie il naso e gli occhi. Spettacolo puro. Poi mi sono voluto togliere lo sfizio del migliore Spritz della mia vita (io che lo Spritz non lo amo) e sono stato accontentato con il 701 Higher Spritz con Sherry Oloroso Lustau, Nardini Bitter Chinato, brandy all’albicocca, bitter alla pesca e soda Fever Tree al pompelmo rosa. Così dovrebbe essere uno Spritz. Le altre proposte sono un Manhattan con whisky di malto Florentis Italian, Sherry PX Lustau, Cocchi Dopo Teatro Vermouth e amaro St. Hubertus. Il French 75 con gin Hendrick’s, sciroppo di lemongrass, succo di bergamotto, bitter alla lavanda, schima vegetale e Champagne rosé. L’Improved Gimlet con amaro Yuntaku, Bombay Sapphire London Dry Gin, Paragon Timur Berry Cordial, Teapot bitter e spuma vegetale. Il Not an Espresso Martini prevede invece vodka Stolichnaya, amaretto Adriatico, liquore al caffè, sciroppo di zuccher, scorza di limone fresco e spuma vegetale. Interessante l’idea di proporre il punch, classico drink da circolo maschile, conservato in un contenitore di rame: vino Chianti, succo di mirtillo, brandy all’albicocca, Orange Curaçao, liquore alla ciliegia, alkermes e succo di limone. Tutti i signature costano 22 euro.

C’è poi una scelta di classici (tutti a 20 euro), tra i quali il Nuclear Daiquiri e l’Aviation, ma Mecocci, a espressa domanda, risponde promettendo di accontentare chiunque abbia un drink del cuore, come del resto si fa nei bar come si deve. C’è anche qualche proposta analcolica (Mountain Blossom, Marine Breeze, Tonic Wolf, tutti a 15 euro) e una bella carta di gin tonic con una ventina di gin differenti.

Qualche drink “low alcohol” al bitter con solo due ingredienti (Bitter is Better, 18 euro) e una notevole scelta di whisky, rum, vodka e distillati all’agave (ovvero tequila e mezcal). C’è anche una non trascurabile lista di vini di cantine blasonate. Tutti i drink sono accompagnati da buoni snack anche se manca una proposta food più elaborata.