B10, il gioiello di Belvedere Vodka

Belvedere Vodka è uno dei marchi iconici della distillazione mondiale ma ha una storia lunga, non fatta solo di lustrini. Tutto nacque a Zyrardow, città industriale sulla ferrovia Varsavia-Vienna, in una distilleria detta Polmos Zyrardowe che produsse la sua prima vodka nel 1910. Una onesta attività il cui principale pregio, nel corso dei decenni successivi, fu quello di riuscire a resistere alle tante drammatiche fasi storiche che sconvolsero la Polonia. Dopo la caduta del regime comunista, la distilleria Polmos affrontò la decisione di realizzare un prodotto di qualità superiore e di notevole distinzione e la denominò Vodka Belvedere in onore del Belweder Palace di Varsavia, il palazzo presidenziale della Polonia, che oggi appare in etichetta. Pian piano da eccellenza regionale la Vodka Belvedere è diventata la prima Vodka “Superpremium” al mondo, e l’acquisizione da parte della holding LVMH nel 2002 l’ha fatta definitivamente entrare nel novero dei marchi del lusso.

Per ricollegare il passato e il presente del marchio è nata la Belvedere Vodka B10, ispirata al processo produttivo usato nel 1910. Una ricetta che è stata aggiornata per renderla adeguata agli standard stilistici e gustativa dei tempi moderni. Gli ingredienti sono i migliori, ad esempio la segale è la Dankowskie Diamond, di qualità superiore, molto rara e pregiata, il cui basso contenuto di amido la rende più corposa, morbida e dai sentori complessi, al punto che dopo la quarta distillazione viene miscelata solo con l’acqua purissima al 100 per cento senza ulteriori filtrazioni. Insomma, una sola segale, una sola fattoria, un solo appezzamento, una sola raccolta. La produzione si sviluppa in dieci fasi ed è seguita da un invecchiamento di dieci mesi prima dell’imbottigliamento, ciò che consente di raggiungere il giusto grado di armonizzazione tra le varie componenti alcoliche e affinare il gusto vellutato.

Il prodotto ha profumi di noce di cocco, vaniglia, agrumi, una bocca opulenta e cremosa con note di miele, caramello, caffè verde e miele. Una vodka che proprio per le sue caratteristiche uniche dà il meglio di sé liscio o con del ghiaccio, anche se può nobilitare alcuni dei più classici cocktail.

La Belvedere Vodka B10 è particolare anche nel packaging. Una bottiglia bianca, multisfaccettata come una scultura e contenuta in una scatola-capsula vagamente misteriosa, la cui apertura va conquistata. Un prodotto dalla grande valenza artistica e che per questa l’azienda ha deciso di promuovere attraverso un breve film diretto da Taika Waititi e interpretato da lui stesso e dal rapper Future. Un video affascinante, un western deluxe di stile tarantiniano che ha il suo clou in un complesso saluto con cui i due sciolgono la tensione narrativa.

Vodka Belvedere ha in carta numerose vodka: la Organic, alcune edizioni limitate con bottiglie dedicate ad alcuni dei luoghi simbolo del jet-set (Côte d’Azur, Miami, Mykonos, Dubai), le Organic Infusions, le Single Estate Rye e la Bespoke. Tutte le vodka Belvedere seguono le rigide regole produttive dettate dalla legge polacca: secondo il disciplinare infatti tutte le fasi di produzione devono avvenire sul territorio polacco, il liquore deve essere estratto o da cereali o da patate e non è consentita l’aggiunta di altri ingredienti.

Negli ultimi anni si è distinta anche per il suo ambizioso programma per la sostenibilità, riducendo dal 2012 le emissioni di CO2 del 42 per cento. L’obiettivo futuro è però quello di arrivare a una riduzione dell’80 per cento attraverso un articolato progetto di “zero sprechi energetici”, sviluppato in collaborazione con tre università polacche.