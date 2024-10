Black Venus, il caffè che ringiovanisce

Ascolta ora 00:00 00:00

Bere caffè è un gesto quotidiano che fa parte della nostra routine, ma nessuno probabilmente aveva mai pensato che potesse entrare a far parte anche della routine della bellezza. L’idea di Black Venus è proprio questa: un caffè un capsule compostabili 100 per cento Arabica (la specie più pregiata della Coffea) con peptidi di collagene idrolizzato Verisol. E il collagene è una sorta di proteina della giovinezza che quando siamo giovani mette alla frusta i nostri tessuti connettivi ma che con il passare degli anni tira i remi in barca.

Il prodotto, presentato durante la recente Milano Beauty Week 2024, nasce da un team di professionisti con esperienza in ambito farmaceutico, beauty e benessere. Ogni capsula di Black Venus è compatibile con macchine domestiche Nespresso Original e contiene una miscela di caffè 100 per cento Arabica tostato e macinato in Italia e 1,25 g di peptidi di collagene idrolizzato Verisol. Bastano due tazzine al giorno per assumere la corretta dose di collagene al giorno (2,5 g) consentendo, secondo le promesse, la riduzione delle rughe fino al 30 per cento e vantaggi per unghie, capelli, ossa, articolazioni, muscoli e pelle.

Naturalmente io non posso garantirvi che questo accada e del resto sono uno che tende a fidarsi della scienza, ma quello che posso dirvi, visto che questa è pur sempre una rubrica gastronomica, che il caffè è di buona qualità, secondo la confezione proviene da chicchi verdi coltivati in Sud America e in Africa, l’aroma e bilanciato ed elegante, con note delicatamente vegetali e tostate, che merita di essere lavorato in maniera dolce, senza eccessi di sovraestrazione.

Per il resto mi attengo a quello che spiegano gli studi clini sul prodotto. Secondo cui l’assunzione di 2,5g al giorno per quattro settimane di peptidi di collagene idrolizzato Verisol, pari a due tazzine al giorno, agisce sull'elasticità della pelle (fino al +30 per cento), riduce le rughe del contorno occhi (mediamente del 20 per cento fino a un massimo del 50), migliora l’aspetto delle unghie diminuendo la frequenza di unghie rotte, aumenta lo spessore dei capelli, ha un impatto positivo in soggetti con cellulite moderata e funziona il doppio rispetto ad un collagene generico.

Verisol, mi spiegano, è una miscela brevettata dall’azienda tedesca Gelita AG, composta da peptidi da collagene idrolizzato, derivante da un processo di produzione altamente controllato di idrolisi enzimatica. Il risultato è una miscela di peptidi estremamente solubile in acqua, ad alto assorbimento e resistente a pH elevato e alla temperatura. Verisol agisce sul metabolismo del collagene, stimolandone la produzione da parte dell’organismo. In questo modo migliora l’elasticità e la compattezza della pelle, nonché la struttura di capelli e unghie. “L’idea – mi spiega Marco Buondi, founder di Black Venus - è nata studiando il collagene e i benefici che porta al nostro organismo. Volevo trovare il modo di inserirlo in maniera semplice nella routine quotidiana e così ho pensato al caffè che è la seconda bevanda più bevuta al mondo dopo l’acqua”.

Già, uno potrebbe chiedersi: perché il caffè? Perché fa già parte delle abitudini quotidiane di tutti noi (o quasi) e perché ogni capsula contiene la metà della caffeina dei tradizionali caffè in commercio, quindi anche chi è abituato a prenderne solo uno può assumere due Black Venus senza alterare il proprio metabolismo. Inoltre Black Venus è un caffè poco amaro sia per la scelta dell’Arabica al 100 per cento, sia perché il collagene contiene la Glicina, che esalta la dolcezza del caffè, ciò che riduce (o fa addirittura scomparire) la necessità di dolcificarlo con lo zucchero.

Inoltre i peptidi contribuiscono a creare una crema particolarmente persistente. Black Venus non contiene zuccheri, grassi, eccipienti, edulcoranti aggiunti, le capsule sono biodegradabili e compostabili e sono acquistabili online sul sito