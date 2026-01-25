Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia

All’Excelsior Hotel Gallia di Milano torna uno degli appuntamenti più riconoscibili della domenica cittadina: “Finalmente Domenica”, il calendario di brunch mensili che, anche per il 2026, punta sulla convivialità come forma di racconto gastronomico. L’appuntamento è al Gallia Restaurant, al piano terra dell’hotel, dalle 12.30 alle 14.30, con un format che attraversa stagioni, tradizioni e suggestioni culinarie diverse, mantenendo una struttura ormai collaudata.

La nuova stagione si apre con una doppia data, il 1° e il 22 febbraio, e con un’edizione speciale dedicata ai sapori del Sud Italia. Al centro, la collaborazione con l’Azienda Agricola San Salvatore, realtà campana nota per una produzione legata al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione delle materie prime del territorio. Un debutto che imposta subito il tono della rassegna, orientata a un’idea di cucina che intreccia identità, stagionalità e sostenibilità.

Il calendario prosegue fino all’inizio dell’estate con una serie di appuntamenti tematici: il 22 marzo spazio a “Brunch in Bloom”, il 5 aprile all’“Easter Brunch” dedicato alla Pasqua, il 17 maggio a “A Taste of Conviviality”, per arrivare al 7 giugno con la “Summer Edition”, pensata per accompagnare l’arrivo della bella stagione. Un percorso che scandisce i mesi senza strappi, mantenendo una coerenza di fondo e lasciando ai contenuti gastronomici il compito di rinnovare l’esperienza.

Per il primo appuntamento, “Southern Flavors”, l’Executive Chef Vincenzo Lebano firma un menù che guarda al Sud con uno sguardo contemporaneo. In tavola arrivano dolci appena sfornati, un ampio buffet di antipasti e una selezione di piatti pensati per essere condivisi. A completare l’esperienza, lo show cooking di Concetta e Maria, “Le Massaie del Cilento”, protagoniste di una preparazione dal vivo che include fusilli al ferretto con sugo cilentano, lagane e ceci e polpette al sugo di pomodoro. Un momento che riporta al centro il gesto, il tempo e la manualità.

Restano alcuni elementi diventati ormai distintivi del format, come il “Ring for Bubbles”, il servizio che consente di ordinare un calice di bollicine semplicemente suonando un campanello, e la presenza della musica dal vivo, pensata come accompagnamento discreto e non invasivo.

“Finalmente Domenica” è proposto al prezzo di 95 euro a persona, con bollicine e caffè inclusi, e a 40 euro per i bambini fino ai 12 anni.

Un’offerta che si inserisce nel più ampio contesto dell’Excelsior Hotel Gallia, struttura che continua a rappresentare uno snodo importante dell’ospitalità milanese, tra Porta Nuova e il quartiere Isola, e che affida alla ristorazione il compito di dialogare con la città anche oltre la dimensione alberghiera.