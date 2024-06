Brut Nature, l’assolutezza di Maso Martis

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli spumanti a dosaggio zero sono sempre più apprezzati dagli appassionati di bollicine. Rinunciano in parte a quella perfezione stilistica che il dosaggio, ovvero l’aggiunta del liqueur d’expedition alla fine del processo di spumantizzazione, garantisce, consentendo di correggere il gusto e il grado zuccherino, ma guadagnano nettamente in purezza e verticalità. Una scelta che il mercato sembra premiare muovendosi nella direzione di vini sempre più espressivi dell’annata e del terroir.

Per questo va salutato con piacere l’arrivo sul mercato del Brut Nature di Maso Martis, azienda spumantistica di alta qualità che rientra nella TrentoDoc. Un metodo classico a base Chardonnay in purezza, fresco, agile, poliedrico, che esprime al meglio la naturalezza delle uve di montagna e che riesce ad accontentare i palati più esigenti ma al contempo conquistare chi ha gusti più sbarazzini. Vendemmia a mano, poi pressatura soffice delle uve intere, quindi, dopo la prima fermentazione, ecco la separazione dai lieviti e la preparazione della cuvée, l’imbottigliamento e la permanenza sui lieviti selezionati per almeno 24 ore. Quindi si svolge il rémuage e quindi la sboccatura, che avviene come detto senza aggiunte di zucchero. Infine il confezionamento.

Il Brut Nature Maso Martis nella prima edizione datata 2021 si presenta giallo paglierino con riflessi dorati e con un perlage fitto e persistente. Al naso mostra sentori delicati, di camomilla, di frutta fresca, con una lieve nota burrosa. In bocca è elegante, elettrizzante, di buona morbidezza, davvero appagante. Si presta agli abbinamenti con piatti di pesce, antipasti estivi, crostacei, torte salate, primi non troppo salsati. Il prezzo al pubblico in enoteca è tra i 28 e i 30 euro mentre le 350 magnum prodotte saranno in vendita tra i 60 e i 65 euro.

«I consumatori richiedono sempre più una bevuta decisa, fresca, che possa accompagnare tutte le occasioni. Abbiamo così deciso di interpretare in maniera ancora più incisiva il nostro Blanc de Blancs, che racchiude tutta la freschezza dello Chardonnay di collina», sottolinea Alessandra Stelzer, che con la sorella Maddalena (e con l’aiuto fondamentale di Daniele Tomasi e Daniel Fedrizzi in vigna e di Matteo Ferrari in cantina) affianca i genitori Antonio e Roberta Stelzer, che nel 1990 fondarono l’azienda trentina che oggi conta su 12 ettari di vigneto tutto di proprietà condotti a regime biologico, per una produzione di circa 100mila bottiglie all’anno vendute per il 95 per cento in Italia e per il resto all'estero (Europa, Giappone, Stati Uniti). Maso Martis si trova a Martignano, ai piedi del Monte Calisio, a 450 metri di altitudine: un terreno montano dove si coltiva vite già dalla fine dell’Ottocento, con una buona esposizione e una brezza di montagna a garantire languide carezze.

«Da subito – spiegano gli Stelzer - ci siamo dedicati quasi esclusivamente all’arte della produzione di spumante metodo classico: una vera e propria sfida allora, dove questa tipologia di prodotto del Trentino non aveva ancora raggiunto la reputazione di alta qualità come oggi ha con il marchio TrentoDoc. Il metodo classico è il vino che amiamo, che per noi meglio rappresenta il terroir del Trentino, il vino che abbiamo scelto per passione, complici la giovinezza e l’entusiasmo con il quale siamo partiti. Oggi la produzione di metodo classico è per noi parte integrante della nostra quotidianità, che ha abbracciato negli anni una selezione e gestione particolare del vigneto, tutto di nostra proprietà.

Per noi è importante che ogni bottiglia rispecchi l’annata nella quale è stata prodotta e che l’attenzione con la quale curiamo la salubrità della vigna, sia la stessa che poniamo nella tutela del nostro ambiente di vita quotidiano”.