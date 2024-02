Cariño Nikkei, la Poké nikkei sbarca a Milano

Cariño Nikkei è un ristorante giappo-peruviano che unisce qualità ed estetica all’insegna della contaminazione tra due culture gastronomiche apparentemente lontane. Nato nel 2018 a Napoli per iniziativa di quattro amici, inizialmente proponendo la poke in chiave nikkei (parola che deriva da Nikkeijin, termine che in Giappone designa gli emigrati in terre straniere e che fu coniato quando i primi giapponesi arrivarono in Perù alla fine dell’Ottocento) ha conquistato nel giro di pochi anni il pubblico napoletano.



Il piccolo locale sorge in piazzetta Rodinò, nel cuore della movida napoletana della riviera di Chiaia. Gli spazi sono minimali, i colori vivaci, l’atmosfera allegra. La cucina a vista affaccia su una sala interna avvolgente per colori e decori in tema esotico jungle, con le pareti dipinte a mano dall’artista Massimiliano Mastronardi, e un ampio e comodo dehor esterno. Cariño Nikkei propone pranzi svelti e leggeri, aperitivi “para picar” e più rilassate cene. Notevole la quota di fatturato garantita dal delivery, pari a circa il 35 per cento del totale.

In cucina lavora un team tutto peruviano che mixa l’estro latinoamericano al rigore giapponese. Protagonista indiscusso il pesce fresco, di alta qualità e trattato con estremo rispetto. Lo chef è Juan Carlos Yaranga Quispe, peruviano, classe 1984, arrivato in Italia nel 2011 e a capo della cucina di Cariño Nikkei fin dall’inizio. Tra i piatti iconici e più amati dai clienti sicuramente il ceviche, uno dei piatti fusion più conosciuti, pesce crudo marinato coniugato secondo diversi gusti, ma anche il tiradito, pesce crudo in stile sashimi ma più sottile, marinato e abbinato a frutta, salse segrete o lime. Da provare gli uramaki combinati con frutti esotici, le pepite di pulled pork, i tacos, i gyoza resi particolari dalle combinazioni fusion dello chef. Punto di forza del locale è la poké, servita ogni giorno in oltre 150 “esemplari” e proposta in chiave nikkei e in numerose altre varianti, ad esempio con riso Barbie, chiamato così per la colorazione rosa naturale data dalla barbabietola. La ricerca della qualità si ritrova anche nella proposta di fine pasto con i dessert monoporzione de La Carlotteria, il laboratorio di pasticceria contemporanea della napoletana Carlotta Garofalo, che per Cariño Nikkei firma monoporzioni dalla ricetta esclusiva proponendo inedite combinazioni di gusto. Oggi Cariño Nikkei è in piena espansione ed è arrivato anche a Milano, dove i piatti preparati dallo chef Yaranga Quispe vengono consegnati in tutta la città grazie a un accordo esclusivo con Glovo.

Io mi sono fatto portare degli Harumaki (involtini di pasta fillo con verdure, salsa agrodolce e formaggio), Chips di platano con guacamole, El Sueño (un roll in tempura croccante con gamberi, avocado o tobiko), il New Cariño Roll con gambero, avocado, salmone e patate croccanti), il No Pasa Nada (salmone e avocado con gamberi argentini marinati al lime) e una Cheesecake con crema di formaggio, panna, biscotto ai cinque cereali e crema al caramello. Oltre al delivery e al take away la Dark Kitchen meneghina è attrezzata per organizzare catering per eventi privati, feste aziendali o cene tra amici. Il marchio ha chiuso il 2023 con un trend in continua crescita e un significativo +30 per cento di fatturato e ha siglato una partnership con il gruppo alberghiero LHP Hotels che ha aperto a Cariño le terrazze dei propri hotel di lusso, prima a Santa Margherita Ligure, ora a Napoli e prossimamente a Montecatini Terme, per offrire ai propri ospiti l’autentica cucina nikkei.



Cariño Nikkei, piazzetta Giulio Rodinò, 26.

Tel 08119253881, 3920467447.

A Milano ordini su Glovo o anche su whatsapp al 3756858686.

Per eventi privati 3286933696

Sito web www.carinonikkei.it