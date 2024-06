Corner 58, la pizza e le bollicine

Ascolta ora 00:00 00:00

Roberto Conti è un irregolare della scena gastronomica italiana. Originario della Lomellina, è stato allievo di Andrea Berton e di Luigi Taglienti e ha conosciuto momenti di gloria al Trussardi alla Scala, prima di scegliere percorsi professionali più liberi e “fuori menu”. Da qualche tempo tra essi rientra una pizzeria di nuova generazione in via Argonne, a Milano, che cerca di conciliare una interpretazione rigorosa del piatto italiano più famoso del mondo con una ambientazione e un servizio da fine dining.

Il locale si chiama Corner 58 e nasce dal binomio “pizza e bollicine”. Lo stile dell’arredamento è postindustriale chic, mattoni a vista e materiali caldi. Conti ci mette l’approccio “stellato”, che include la scelta degli ingredienti di altissimo livello e una lettura colta della pizza. Le pizze le fa il bravo Sami Soliman, che fa lievitazioni dirette non extralarge e idrata al 70 per cento puntando più alla leggerezza che alla sovraesposizione. Lo stile è napoletano nella stesura e nel cornicione, contemporaneo nel topping.

Le pizze classiche sono perfettamente eseguite, la margherita è realizzata con pomodoro San Marzano, fior di latte, basilico e olio extravergine Era e conosce anche la versione Bufala, la Marinara svolge perfettamente il suo compito di “entry level”, la Capricciosa (una delle pizze storiche più trascurate dalla nouvelle vague del forno) ricca e divertente. Chi cerca l’innovazione e il twist può provare la Diavola, la Carbonara con fior di latte, pecorino romano, parmigiano, uovo di montagna, pancetta piacentina, zabaione di datterino giallo, olio evo, la BBQ con speck tirolese, fiordilatte, crema e polvere di pistacchio di Bronte, la Mantovana con crema di zucca, provola affumicata, salsiccia di Bra, rosmarino in polvere. Una sezione è dedicata alle città con Milano (fior di latte, culatello, gorgonzola di Cameri, tartufo nero pregiato e olio evo), Oslo (fior di latte, salmone norvegese, pepe rosa in salamoia, crema di avocado, prezzemolo e olio evo) e Bucarest (crema di peperone grigliato, pastrami, emulsione di ricotta aromatizzata, al mango, arachidi tostate con paprika). Il meglio però è nelle pizze fuori menu, la Polipo è con crema di patata viola, provola affumicata, chips di patata viola, chips di riso soffiato con oliva, prezzemolo e olio evo, la Cozze è con crema di fagiolini borlotti, cozze Label Rouge, fagioli cannellini bianchi, erba cipollina, chips di carota bianca, erba ghiaccio, olio evo. In carta anche delle focacce farcite.

Naturalmente non finisce qui. Conti dalla cucina manda messaggi chiari: cavalca la moda del poke in versione deluxe (tonno, salmone, vegetale), propone delle buone tartare di pesce, sciorina una selezione di ostriche italiane, e del caviale italiano Calvisius, propone pochi ma centrati piatti di carne (la sua interpretazione del Vitello tonnato non è solo il cavalcare una moda, la battuta o il carpaccio di wagyu sono davvero notevoli). Tra i dolci vale la pena provare il gelato alla vaniglia al centro di un carnevale di frutta fresca, frutta secca, topping, essenze, spezie e botaniche, ma anche il sorbetto al limone e basilico è piacevole, così come i cheesecake ai vari gusti.

Particolarmente curata la carta dei vini con una carta stringata ma estremamente qualificata di bollicine italiane e francesi, con uno spazio per le tredici cuvée Extré, che

costituiscono una piccola enciclopedia dello Champagne. Il servizio è estremamente accurato.