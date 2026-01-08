Cosa fare con gli avanzi di panettone o pandoro: 4 ricette facilissime

Alla fine delle festività natalizie inevitabilmente ci si ritrova con gli avanzi di panettone o pandoro.

È un peccato lasciarlo rovinare o buttarlo. In cucina è possibile creare nuove ricette creative grazie ai suoi avanzi perché nulla si butta. È possibile con essi dar vita a ricette dolci o salate in grado di soddisfare efficacemente il gusto di tutta la famiglia.

Così facendo il panettone si pandoro si arricchisce di nuovi sapori conferendogli una forma inedita tutta da sperimentare e gustare a pieno. Abbiamo selezionato per l’occasione quattro ricette facili da realizzare in questi giorni seguenti alle festività natalizie.

Panettone french toast

Il primo step di questa ricetta è tagliare il panettone avanzato in fette spesse. Intanto in una ciotola capiente occorre mescolare 2 uova, 250 ml di latte, 50 g di zucchero e dell’estratto di vaniglia. Le fette di panettone vanno immerse nel liquido ricavato e lasciate in ammollo per circa due minuti. In una padella antiaderente va scaldato un po’ di burro per poi immergere le fette. Occorre farle cuocere per circa due – tre minuti per lato. La cottura deve essere a fuoco lento. Quando le fette diventano dorate e croccanti vanno tolte. Si possono servire cosparse di miele o di frutta secca o fette di banane a piacimento.

Gelato al pandoro

Il pandoro avanzato va sbriciolato in piccoli pezzi mentre in un pentolino vanno scaldati 250 ml di panna fresca. Bisogna scaldarla senza portarla in ebollizione. In una ciotola grande occorre sbattere due tuorli d’uovo e 50 grammi zucchero sino ad ottenere un composto cremoso al quale va aggiunta la panna calda. Panna e composto vanno mescolati lentamente per poi farli cuocere insieme a fuoco medio-basso in un pentolino. Durante la cottura occorre mescolare costantemente con un cucchiaio di legno. Quando il tutto si addensa la crema è pronta. Va lasciata raffreddare. Solo quando è fredda vanno montati altri 250 ml di panna fresca da mescolare alla crema e nella quale vanno anche aggiunti i pezzettini di pandoro sbriciolati. Il tutto va mescolato accuratamente e riposto in un contenitore adatto freezer e congelato per almeno 4 ore.

Muffin con nocciole e noci

Il pandoro va ridotto in piccoli pezzi tostati nel forno. Grazie all’aiuto di un mixer occorre frullare i pezzettini in modo da ottenere una sorta di farina. In una ciotola occorre mescolare 60 g di zucchero di canna, 8 g di lievito per dolci, 50 g di noci o nocciole tritate e la farina di pandoro. Basta aggiungere 50 ml di latte, 50 ml di olio di semi e due uova sino ad ottenere un composto da inserire negli stampini da muffin precedentemente imburrati. Alla fine occorre infornare a 180° per 25 minuti.

Cannoli di pandoro

Le fette di pandoro possono tramutarsi in dei cannoli rivisitati alla ricotta di pecora.

Occorre mescolare in una ciotola 200 grammi di ricotta, 2 cucchiai di zucchero a velo e gocce di cioccolato. Le fette di pandoro vanno stese su una teglia e ricoperte di crema alla ricotta. Sopra di esse vanno adagiate altre fette di pandoro per poi essere tagliate in striscioline e servite in un vassoio