Il cuore milanese di illy è in via Montenapoleone

Due anni di amore tra illycaffè e Milano. L’azienda triestina leader mondiale del caffè di qualità ha festeggiato qualche giorno fa il secondo compleanno del suo flagship store in via Montenapoleone, la casa meneghina di un brand ormai globale. Il negozio, riaperto due anni fa dopo il progetto di restyling firmato dallo studio Acpv Architects (Antonio Citterio Patricia Viel), è ospitato in un quieto cortile di un edificio d’epoca, al civico 19 della celebre via dello shopping milanese, una tranquilla oasi nella strada dello shopping cittadino.

L’evento è stato festeggiato con un party che ha richiamato in via Montenapoleone gli amanti del caffè. Per l’occasione la boutique è stata allestita con scenografie floreali. Un red carpet ha accolto e guidato gli ospiti fino al dehor interno, dove era stato allestito un Flower Bar, un dj set di Mariel elettrizzava l’atmosfera e l’astrologa Ginny Chiara Viola prevedeva il futuro di chi lo volesse senza leggere i fondi di caffè. Protagonista della serata è stata la macchina Illetta, lanciata da illy a gennaio, disegnata da Antonio Citterio come perfetta sintesi tra bellezza, funzionalità e innovazione, che reinventa l’esperienza del caffè al bar grazie ad una tecnologia che garantisce una personalizzazione totale del prodotto pur nel rispetto dei più alti standard di design e sostenibilità. E proprio Citterio è stato tra gli ospiti della serata con Cristina Parodi, Elena Barolo, Natasha Stefanenko e il fotografo Julian Hargreaves. Il flair bartender Giorgio Facchinetti ha realizzato per tutti cocktail speciali a base di illy Cold Brew.

illycaffè è un’azienda familiare italiana fondata a Trieste nel 1933, che da sempre si prefigge la missione di offrire il miglior caffè al mondo. Produce un unico blend 100 per cento Arabica (la specie più pregiata rispetto alla Robusta) composto da nove ingredienti diversi, che costituiscono una selezione dell’1 per cento dei migliori chicchi del mondo. Si calcola che ogni giorno nei 140 Paesi del mondo in cui l’azienda è distribuita vengono gustate 8 milioni di tazzine di caffè illy nei bar, nei ristoranti, ma anche nelle case e negli uffici.

Fin dalla nascita, avvenuta a Trieste nel 1933, illycaffè ha orientato le proprie strategie verso un modello di business sostenibile, impegno che ha rafforzato nel 2019 adottando lo status di società benefit (lo strumento giuridico che identifica le compagnie che da statuto dichiarano di voler perseguire finalità benefiche oltre a quelle di profitto) e nel 2021 diventando la prima azienda italiana del caffè ad ottenere la certificazione internazionale B Corp. Dal 2013 illycaffè è inoltre una delle World Most Ethical Companies. L’azienda triestina è da sempre molto vicino al mondo dell’arte: il logo è disegnato da James Rosenquist, mentre nel corso degli anni oltre 125 artisti hanno disegnato le tazzine che costituiscono la illy Art Collection. Bellezza ma anche cultura e formazione, grazie ai corsi tenuti in 25 Paesi del mondo dall’Università del Caffè. L’azienda è in continua crescita e nel 2021 Rhône Capital è entrato nel capitale di illycaffè con una quota di minoranza per accompagnare l’azienda nella crescita internazionale.

Nel 2022 illycaffè ha impiegato 1230 persone e ha generato un fatturato consolidato pari a 567,7 milioni di euro. La rete monomarca illy conta 190 punti vendita in 34 Paesi.

Il flagship store di Milano si trova in via Monte Napoleone 19 ed è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 21.