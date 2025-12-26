Leggi il settimanale
Genusshaus, la casa dei sapori d’alta quota

Un hub di produzioni gastronomiche di alta qualità che affianca il Gassenhof, hotel quattro stelle nel cuore della Val Ridanna. Qui si producono birra artigianale, distillati, grappe, formaggi freschi e stagionati e perfino un caffè torrefatto internamente da chicchi selezionati da filiere eque e solidali in Guatemala, Perù, Ruanda e Brasile. Ma c’è anche uno spazio esperienziale per il pubblico

Dalla passione per l’autoproduzione alla costruzione di un progetto strutturato, radicato nel territorio e aperto alla sperimentazione. È questo il percorso che ha portato Stefan e Manfred Volgger ad affiancare al Gassenhof, hotel 4*S nel cuore della Val Ridanna, la Genusshaus Mount Becher: una “casa del gusto” dove tutto, o quasi, nasce internamente e racconta una precisa idea di qualità.

La Genusshaus è il risultato di un’evoluzione naturale. Qui si producono birra artigianale, distillati, grappe pluripremiate, gin e caffè, seguendo una logica di filiera corta e controllo diretto dei processi. La birra nasce da malto coltivato in Alto Adige e acqua della Val Ridanna, senza additivi; la distillazione è il cuore del progetto, avviato nel 2012 da Manfred Volgger partendo dalla grappa, oggi declinata in oltre 25 tipologie tra distillati e liquori a base di erbe e frutti locali.

Tra le etichette più rappresentative, la grappa alle mele Roter Grat, che concentra profili fruttati e speziati tipici della produzione altoatesina, e la Wilder Pfaff, ottenuta dai germogli di abete rosso delle foreste locali, pensata come digestivo o dopo un’attività in quota. Negli anni la produzione si è estesa anche al gin e alla vodka, senza perdere il legame con il contesto alpino.

Più recente, ma coerente con la filosofia del progetto, è l’avvio della torrefazione interna. I chicchi, selezionati da filiere eque e solidali in Guatemala, Perù, Ruanda e Brasile, vengono tostati in casa da Fabian Plattner. Il caffè è servito all’hotel Gassenhof e disponibile per l’acquisto in Genusshaus, chiudendo idealmente il cerchio tra ospitalità e produzione.

Non solo liquidi. Di recente i fratelli Volgger hanno avviato anche una piccola produzione di formaggi, freschi e stagionati, realizzati esclusivamente con latte di fieno altoatesino. Completano l’offerta marmellate, miele, aceto, speck e verdure provenienti da produttori locali di Mareta e da masi selezionati della zona, in un dialogo continuo con il territorio.

Il legame con la Val Ridanna emerge anche nella scelta dei nomi. I caffè Schwarzwand e Rochol, le birre Becherfels ed Erzader, la vodka “1253” – anno della prima documentazione storica della valle – e il gin ArGINtum, richiamo diretto alle antiche miniere d’argento. Lo stesso nome Mount Becher omaggia il Rifugio Biasi al Bicchiere, il più alto dell’Alto Adige. Proprio qui, a 3.195 metri, sono state portate tre botti per affinare 127 bottiglie di whisky dedicate al 127° anniversario del rifugio: un’operazione simbolica che rafforza il legame tra produzione e altitudine.

Oltre alla vendita, la Genusshaus è anche uno spazio esperienziale. Sono previste visite guidate, percorsi di degustazione e incontri dedicati alla distillazione e alla birrificazione, spesso accompagnati direttamente da Manfred Volgger.

Un luogo pensato per chi cerca prodotti artigianali, ma anche per chi vuole capire come nascono.

La Genusshaus Mount Becher è aperta dal martedì al giovedì dalle 10 alle 17, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 17. Informazioni e prenotazioni: 379 1515020, info@mountbecher.com.

