Great Taste in Italy, a Bergamo il meglio della produzione nazionale

Si chiama Great Taste ed è una delle più importanti piattaforme di valutazione e accreditamento di alimenti e bevande. Fondato nel 1994 dalla Guild of Fine Food valuta ogni anno 14mila prodotti da più di cento Paesi, tra i quali naturalmente c’è l’Italia. Ed è proprio in Italia che per la prima volta il concorso arriva il prossimo 2 settembre nel coprso della “Notte del Gusto” che si svolgerà a Bergamo al Gress Art 671 di via San Bernardino 141.

L’obiettivo è aiutare le eccellenze gastronomiche italiane, soprattutto quelle delle piccole produzioni, a essere riconosciute e apprezzate su scala nazionale e internazionale. Aperto a qualsiasi produttore, Great Taste in Italy offre la possibilità di essere valutati da una giuria composta da giornalisti, chef, buyer, food blogger e professionisti del settore, che assaggeranno i prodotti delle varie categorie alla cieca, secondo un rigido protocollo che garantisce imparzialità e competenza. Ogni prodotto riceverà un feedback da zero a tre stelle. I prodotti saranno raggruppati in quattro aree geografiche: la prima il Nord-Ovest, la seconda il Nord-Est con l’Emilia-Romagna, la terza il Centro con la Sardegna e la quarta il Sud con la Sicilia. Poi ci sarà un quinto cluster dedicato ai prodotti delle tre Città Creative Unosceo per la gastronomia, ovvero Alba, Parma e la stessa Bergamo. I tre migliori prodotti di ogni zona partecipano all’evento finale e tra essi vengono scelti i cinque vincitori delle singole aree geografiche e il vincitore assoluto di Great Taste in Italy. Tutti i prodotti valutati tre stelle saranno inviati a Londra per partecipare alla selezione dei migliori prodotti al mondo.

Il 2 settembre a Bergamo saranno celebrati i prodotti selezonati come migliori delle cinque aree: si tratta dell’Igor Nero Piccante di Igor Gorgonzola, della Bresaola Zerozero 100% Naturale di Sep Valtellina, di Pèrsis Birra Iga dell’azienda agricola Pagnoncelli Folcieri, del Brenta selezione Oro di Latterie Vicentine, del Lardo arrotolato di Bertelli Salumi, del Parmigiano Reggiano Dop 48 Mesi del Caseificio Sociale Allegro, della Pancetta in Tre Cotture Giovanna di Capitelli, del Fino de Aroma Cioccolato Fondente Extra 75% Hispaniola Bio di Slitti Chocolate, di RePavo Tacchino in Porchetta di Bacalini, del Cacio di Afrodite del Caseificio Il Fiorino, delle Orecchiette Integrali Bio di grano varietà Cappelli di AmoreTerra, del Pallone di Gravina del Caseificio Stella Dicecca, del Caprino di Puglia de Il Carro e della Tonda Iblea di Spedalotto. Durante la serata bergamasca il pubblico potrà assaggiare i prodotti e votare i tre preferiti.

La prima edizione di Great Taste in Italy ha visto la partecipazione di oltre trecento produttori.

La premiazione internazionale di Great Taste Awards si terrà il 9 settembre a Londra. Great Taste è una community di oltre 12mila professionisti del settore del cibo e delle bevande, che condividono le loro esperienze e le valutazioni al fine di orientare le proprie scelte verso la qualità.