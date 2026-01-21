Guidara, un vegetariano al Nite Kong

Al Nite Kong la notte continua a essere un territorio di sperimentazione. Giovedì 22 gennaio, nel cocktail bar romano di Patrick Pistolesi, spin off di Drink Kong, uno dei più blasonati cocktail bar italiani ed europei, va in scena il terzo appuntamento delle MidNite Chef Pairing Nights, rassegna che mette in dialogo cucina d’autore e mixology attraverso un format ormai riconoscibile: pochi coperti, luci basse, ritmo calibrato e un’alternanza serrata tra piatti e drink. Ospite della serata è Davide Guidara, chef de I Tenerumi al Therasia Resort di Vulcano, il terzo chiamato a misurarsi con il bancone del Nite Kong dopo Edoardo Fumagalli e Carlo Cracco.

La rassegna, ripartita lo scorso novembre, conferma così una traiettoria in crescita, sia per il profilo degli chef coinvolti sia per l’ambizione del progetto. Otto serate, nomi di primo piano della cucina italiana e un’idea di pairing che rinuncia all’abbinamento didascalico per concentrarsi sul dialogo tra visioni. Come sintetizza Pistolesi, «il food pairing non è una regola, è un incontro»: una dichiarazione d’intenti che spiega bene il senso dell’operazione.

Classe 1994, Guidara arriva a Roma con un curriculum che negli ultimi anni ha accelerato sensibilmente. Alla guida de I Tenerumi ha conquistato la seconda stella Michelin, affermandosi come uno dei volti più riconoscibili della cosiddetta “nuova cucina vegetale”. Un’etichetta che lo chef accetta solo in parte, preferendo parlare di centralità dell’ingrediente e di un lavoro sulle verdure che ambisce a uscire dalla nicchia per entrare nel linguaggio comune. “Cook more plants” è il suo mantra, ma senza proclami.

La serata del 22 gennaio riflette questa impostazione. Sei assaggi costruiti attorno a materie prime vegetali, ciascuno affiancato da un cocktail pensato ad hoc dal team del Nite Kong. Si parte con Zucchina, aglio e menta, accompagnata dal drink Wasabi, giocato su tequila, distillato al wasabi e acqua di cocco. Poi è la volta di Datterino, che incontra Passion, cocktail dai toni piccanti e fruttati. Più complesso il dialogo tra Barbabietola e rucola e Miso, dove dolce, amaro e umami si rincorrono senza sovrapporsi.

Seguono Lenticchia e pepe, abbinata al drink Laurel, e Patata, vino bianco e senape, accostata a Thyme, un esercizio di sottrazione costruito su gin e note mediterranee. Il finale è affidato al dessert Limone, affiancato da Bergamot, cocktail agrumato che chiude la sequenza senza cercare effetti speciali.

Dietro il format resta centrale l’idea di esperienza immersiva: luci, musica, servizio e narrazione concorrono a costruire una serata che si muove tra performance e degustazione. Un’evoluzione rispetto alla prima edizione, che secondo Pistolesi punta meno sull’effetto sorpresa e più sulla costruzione condivisa del racconto.

Dopo Guidara, il calendario prosegue fino a giugno con Vania Ghedini di Oro dell’Hotel Cipriani a Venezia, Domenico Stile di Villa Laetitia Enoteca La Torre di Roma, Nicola Somma di Laqua Countryside di Ticciano (Napoli), Valentino Cassanelli di Lux Lucis a Forte dei Marmi e Giancarlo Perbellini di Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, a conferma di una rassegna che mira a consolidarsi come appuntamento stabile per un pubblico consapevole.

Le MidNite Chef Pairing Nights promettono di esplorare, con coerenza, quel territorio di confine dove cucina e mixology smettono di parlarsi per compartimenti stagni e iniziano, semplicemente, a incontrarsi.

Tutte le serate, solo su prenotazione, prevedono un abbinamento di almeno quattro piatti e quattro drink. Si inizia alle 21,30 e il costo di ciascuna serata è di 150 euro a persona.