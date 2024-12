Lodali, Marcarini e Alix col super tonno dei "Cugini di Torino"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non capita spesso di incontrare in un’occasione informale tanti produttori e ospiti che, parlando di vino, sanno cosa dicono. E stappino allegramente un’enoteca di almeno 20 cantine. È successo al Party di Natale organizzato, lì dove via Larga si curva, da MultiMedia società Benefit di Stefano Donarini (nella foto) sul roof top con doppia vista su Guglie del Duomo e Torre Velasca. Un elenco, dunque, che per ragioni di spazio andrà limitato ai grandi formati, a partire dalla regale magnum di Tenuta Santa Caterina, Illegale 2020, Nebbiolo del Monferrato. Imperdibile, anche per la simpatia della produttrice Elisa Marchetti (degna erede di papà Marchetti e mamma Marcarini), il formato 3 litri del Barolo Brunate 2014 di Marcarini, così come la magnum Barolo Villero 2020 di Livia Fontana. Conversa e sorseggia sornione con la sua solita signorilità il presidente del Consorzio Franciacorta Silvano Brescianini, mentre racconta di biologico e vini più sani l’enologo piemontese Mattia Donna. Un passaggio a un gran bianco, sempre magnum, come il Lugana Dop 2022 di Perla del Garda, prima di tornare a un grande rosso, verrebbe da dire imperiale: i 3 litri del Barbaresco Lorens 2020 di Lodali, dedicato da Walter, presente con il bicchiere in mano, a papà Lorenzo. E questo è davvero un gran bere. E siccome la regina di questa rubrica non può mancare, ecco (sempre a 3 litri) la magnum Alix Barbera d’Asti 2019 di Alice Bel Colle da condividere con la simpatia di Bruno Roffredo e del figlio. Una quantità di assaggi condivisi con la produttrice umbra Giulia Di Cosimo, gli avvocati e produttori Francesco e Luigi Isolabella e il produttore abruzzese Federico De Cerchio, impossibile da reggere senza adeguato companatico. E così, per cibi all’altezza, ecco Alessandro Carucci e Ilaria Gambino, due funamboli della cucina e soprattutto della sala, con la loro ironia e il campanellino che annuncia nuova pietanze.

Per chi andrà a Nizza Monferrato al loro «I cugini di Torino» («Perché in Piemonte tutti hanno un cugino a Torino»), promettono grandi bottiglie a un prezzo imbattibile e una Capasanta che vale il viaggio. Ci si fida dopo aver assaggiato le ostriche, la tartara apparecchiata live e un tonno crudo sinceramente indimenticabile.