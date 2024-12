Olio, il vero lusso del made in Italy

Strano, il rapporto degli italiani con l’olio extravergine d’oliva. Dovrebbe essere un nostro vanto, eppure raramente lo inseriamo tra i prodotti del nostro paniere dell’orgoglio. Dovremmo conoscerlo bene, eppure si preferisce fare i saputelli con il vino piuttosto che con l’evo, che pure mettiamo anche nella pappa del bambino e che quindi dovremmo scegliere con maggiore cura di un Prosecco.

E ora che i prezzi al consumo sono raddoppiati in cinque anni (è dell’altro la notizia cje una bottiglia da un litro è passata al supermercato dai 4 euro del 2019 ai 9 euro del 2024) è forse giunto il momento di fare il vero salto di qualità, regalandosi o regalando, per Natale, una bottiglia di olio davvero buono, dal prezzo davvero alto secondo i canoni comuni ma che vi farà esclamare, dopo il primo assaggio: “questo sì che è un olio”. Ecco quindici frantoi da noi consigliati.

Dievole

Blasonata tenuta leader in campo enologico e nell’ospitalità in Chianti Classico, dà la stessa importanza all’extravergine rispetto al vino. Ottimo il Primo Raccolto, fatto con la prima frangitura ma in edizione limitatissima e quindi difficile da trovare, quindi consiglio il Chianti Classico Dop, un blend di Moraiolo, Leccino e Frantoio provenienti da Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti, ovvero classiche cultivar toscane. Ha note identitarie delle varietà che lo compongono: mandorla, erba appena tagliata, carciofo e una nota balsamica. Attorno ai 20 euro per la bottiglia da 500 ml.

Franci

Restiamo in Toscana con uno dei più importanti franto italiani, che riesce a unire grandi numeri e alta qualità. Giorgio Franci con la sua azienda maremmana, a Montenero d’Orcia, ha un po’ rivoluzionato il mercato dell’extravergine di oliva e oggi propone diverse linee: quella per il consumo quotidiano, quella delle selezioni e quella dei cru. Noi consigliamo il Villa Magra, che è un blend di frantoio, moraiolo e leccino con note fruttate e piccanti e un amaro trattenuto. In vendita sullo shop on line su frantoiofranci.com a 21 euro la bottiglia da mezzo litro e 33 quella da 75° ml.

Viola

Altra azienda rinomata in quella grande terra dell’olio italiano che è l’Umbria (si trova in frazione Sant’Eraclio a Foligno). L’olio-maker è Marco Viola , che produce anche legumi e cereali. Tante le referenze che varrebbe la pena assaggiare, come il Nuovo, che rappresenta l’espressione della stagione. Io però consiglio il cru Costa del Riparo Bio, da una collina perennemente assolata. I cultivar sono Moraiolo e Frantoio, il naso porta al carciofo, all’erba, al pepe con una piacevole scia balsamica, la bocca è mediamente piccante. Il prezzo è di 27,90 euro per la confezione da mezzo litro.

Quattrociocchi

Un frantoio ciociaro (ha sede ad Alatri) gestito da Americo Quattrociocchi che ha il suo vanto nella cultivar Itrana anche se è fuori dalla Dop Colline Pontine. Le piante sono coltivate biologicamente. Io consiglio l’Olivastro, un monocultivar Itrana piacevolmente fruttato che al naso mostra note di rucola, mandorla, pepe e all’assaggio risulta verde e molto persistente. La bottiglia da 500 ml costa 20,90 euro.

San Comaio

Azienda irpina di famiglia, che ha sede a Zungoli, in provincia di Avellino, e che produce oli di grande personalità e fortemente identitari. Tra i tanti prodotti suggeriamo l’Hirpinia, ottenuto dalle varietà Ravece e Ogliarola Avellinese, secondo il disciplinare della produzione DOP Irpinia Colline dell’Ufita. Un extravergine fruttato intenso, premiato quest’anno da Ercole Olivario e in vendita sullo shop aziendale a 19,80 euro nella bottiglia da 750 ml.

De Carlo

I De Carlo sono nelle campagne di Bitritto da secoli e sono tra i produttori più rinomati di olio extravergine d’oliva, oltre che di conserve e di salamoie. Tra i tanti prodotti consiglio il Tenuta Arcamone Dop Terra di Bari, premiato quest’anno dalla guida Flos Olei come miglior extravergine d’Italia. La cultivar è la Coratina, cresciuta senza l’ausilio di sostanze chimiche, l’olio è fruttato medio-intenso con profumo fresco e vegetale e bocca equilibrata con lieve nota amaricante, e note di carciofo e mandorla verde. La bottiglia da 500 ml costa 22 euro.

Bonamini

Andiamo in Veneto, nella Val d’Illasi, dove Giancarlo e Sabrina Bonamini conducono con sapienza un frantoio che ha quasi sessant’anni di vita e che ha una produzione ampia (270mila bottiglie l’anno) e una distribuzione capillare. Tra la produzione scegliamo l’olio evo Vert des Vertes, prodotto esclusivamente con olive verdi di tipo Peranzana e Frantoio, dal colore verde smeraldo, dall’aroma smagliante e deciso e dalla bocca equilibrata. La confezione da 0,5 litri costa 12,25 euro sul sito aziendale shop.oliobonamini.com.

Comincioli

Famiglia di viticoltori olivicoltori da quattordici generazioni a Puegnago del Garda, nella Valtenesi, i Comincioli puntano tutto sugli oli denocciolati, alla cui produzione vennero spinti niente di meno che da Luigi Veronelli. Il The One rappresenta la summa di questo lavoro ed è un blend delle migliori cultivar di tutta Italia, ogni anno selezionate differentemente. Un prodotto unico, come suggerisce il nome, la cui confezione elegante e lussuosa ne fa un perfetto oggetto di regalo, anche a se stessi. La bottiglia da 500 ml, in una scatola rosso fiammante, costa 40 euro.

Benza

Siamo in Liguria, terra dalla produzione di olive limitata ma eccelsa. Qui siamo nella zona di Imperia, zona della Taggiasca, e questa azienda fa capo a una storica famiglia di frantoiani di Dolcedo, che coltiva l’olivo dal XVII secolo. Tra i vari oli prodotti scegliamo il cru Turè Dop Riviera Ligure da monocultivar taggiasca, elegante e delicato, dai profumi di erbe aromatiche e mela e dalla bocca verde e moderatamente amara e piccante. La bottiglia da 500 ml costa 15,50 euro.

Eataly

Qui non parliamo di un frantoio ma di un grande gruppo di distribuzione organizzata di made in Italy di qualità che però seleziona accuratamente i fornitori. In questo caso propone a suo marchio due extravergine di notevole qualità: uno è il Sicilia Igp prodotto a Chiaramonte Gulfi nel ragusano, da uve Biancolella e Nocellara del Belice, dall’aroma fruttato e dal gusto deciso ed equilibrato. L’altro è il Toscano Igp prodotto per Eataly dal frantoio Franci, più piccante e deciso. Entrambi sono venduti a 19,90 euro per la bottiglia da 500 ml sia negli shop Eataly sia online.

Ranieri

Frantoio dall’anima pop e contemporanea sito a Città di Castello, si distingue oltre che per i buoni prodotti per lo spirito innovativo, malgrado si parli di una storia secolare. Tra i vari oli disponibili segnalo l’Opera di Natura, estratto a freddo da cultivar prevalentemente Coratina, Frantoio e Carolea provenienti da tutta Italia. Sentori aromatici e di carciofo, bell’equilibrio e un tocco amaro non troppo invadente. La bottiglia da 750 ml costa 18,90 euro da Eataly, oppure 11,99 sul sito olioranieri.com con l’acquisto di almeno tre bottiglie.

Laudemio

Concludiamo con un’eccellenza assoluta del panorama oleario italiano, l’olio di Frescobaldi che rappresenta l’esito di un lungo lavoro che parte dall’armoniosa conduzione degli oliveti e procede con la raccolta selettiva del frutto nel suo perfetto stadio di maturazione, dalla frangitura alla gramolatura all’estrazione rigorosamente a freddo. Per Laudemio viene selezionato da due commissioni di assaggio solo l’extravergine migliore. Il naso offre spunti di carciofo, di mandorle e una bella scia balsamica, all’assaggio si propone verde e persistente. Particolarmente ricco in polifenoli. Elegantissima la bottiglia e il packaging.